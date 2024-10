Agrihandler na AgroShow – szereg nowości

Najmocniejszy kompakt na świecie, czyli ładowarka teleskopowa JCB 530-60 AGRI SUPER to tylko jedna z perełek zaprezentowanych przez firmę Agrihandler podczas tegorocznych targów AgroShow w Bednarach. Co jeszcze można było zobaczyć na stoisku firmy?

Agrihandler na tegorocznych targach zaprezentował szereg nowości. Ładowarka teleskopowa JCB 530-60 AGRI SUPER to prawdziwy lider w swojej klasie. Jej wyjątkowość polega na niezwykłym połączeniu kompaktowych rozmiarów i imponującej mocy. Jest to najmocniejszy kompakt na świecie w swojej kategorii, oferujący aż 132 KM, co stawia ją na czele tego segmentu maszyn.

Warto zwrócić uwagę na jej wysokość, która wynosi zaledwie 2 metry. To oznacza, że JCB 530-60 AGRI SUPER może pracować w miejscach, gdzie inne, większe maszyny miałyby problem z manewrowaniem. Kompaktowe rozmiary nie oznaczają jednak kompromisów w zakresie mocy. Wręcz przeciwnie, konkurencja w tej klasie maszyn oferuje zazwyczaj silniki o mocy około 75 KM, co pokazuje, jak bardzo JCB wyprzedza swoje odpowiedniki podnosząc możliwości użytkowników na wyższy poziom.

Jest to maszyna idealna do pracy w rolnictwie, gdzie istotna jest zarówno zwrotność, jak i siła. Niesamowita moc silnika 132 KM, jaką oferuje JCB 530-60 AGRI SUPER, pozwala na efektywną pracę z ciężkimi ładunkami, a dzięki kompaktowym gabarytom, można ją z łatwością używać w ciasnych przestrzeniach, np. w niskich budynkach gospodarczych.

PRZYSZŁOŚĆ JEST DZIŚ, czyli ciągnik rolniczy JCB Fastrac iCON

Wersja iCON łączy sprawdzone, komfortowe oraz wydajne podwozie z technologią precyzyjnego rolnictwa, konfigurowalnym systemem sterowania oraz nowo opracowanym system Smart Transmission Control (STC). Wszystko to w ramach ultranowoczesnego, wiodącego w swojej klasie środowiska operatora. Wraz z innymi zaletami: wszechstronnością, bezpieczeństwem i szybkością, ciągniki Fastrac są tym, czego w dzisiejszych czasach potrzebują profesjonalne gospodarstwa.

Rodzina JCB FASTRAC jest produkowana w dwóch seriach:

1. Seria 4000 reprezentowana jest przez modele:

4160 iCON STAGE V – o mocy znamionowej silnika 170 KM

4190 iCON STAGE V– o mocy znamionowej silnika 192 KM

4220 iCON STAGE V – o mocy znamionowej silnika 222 KM

2. Seria 8000 reprezentowana jest przez modele:

8290 iCON STAGE V– o mocy znamionowej silnika 286 KM

8330 iCON STAGE V – o mocy znamionowej silnika 340 KM

Nadszedł czas na zmiany w myśleniu. Ciągnik Fastrac nie tylko przyspiesza transport płodów i środków rolniczych, ale także doskonale sprawdza się w pracach polowych! Fastrac jest więc wszechstronnym narzędziem nowoczesnego rolnictwa!

JCB TOOLS – całkowicie odnowiony asortyment

JCB Tools są stworzone do użytku przez profesjonalistów, majsterkowiczów i przez rolników. W ostatnim czasie dla wyjątkowo wymagających klientów została stworzona nowa linia elektronarzędzi zwana PRO-Line. Jak zawsze, marka JCB przywiązuje w nich dużą wagę do jakości, wydajności, łatwości obsługi, ergonomii, ale też do wyglądu nowych produktów. O gustach się nie dyskutuje, ale można śmiało powiedzieć, że wyglądają one naprawdę świetnie. Co więcej, te narzędzia mają zastosowanie zarówno w gospodarstwie rolnym, na budowie, w warsztacie, ogrodzie, w domu czy w pracy.

Asortyment narzędzi JCB będzie dostępny w sprzedaży od początku 2025 roku. Ich dystrybucja będzie prowadzona w naszych oddziałach w całej Polsce, za pośrednictwem naszych dealerów, poprzez sprzedaż bezpośrednią oraz poprzez sklepy DIY wspierane przez doświadczony zespół gwarantujący naszym klientom dobrą obsługę i wsparcie gwarancyjne!

NOWOŚĆ w ofercie firmy Agrihandler: marka Sitrex AGM

Sitrex jest to włoski producent m.in. wozów paszowych ciąganych, samojezdnych i stacjonarnych. W 1970 r. rozpoczął swoją działalność na rynku maszyn rolniczych. Chcąc poszerzyć swoją ofertę, w 2010 roku nabył jedną z najstarszych fabryk wozów paszowych w Europe i na świecie – światowego lidera w branży – markę AGM.

W ciągu ostatniej dekady, Sitrex stał się jednym z liderów w segmencie nowoczesnych rozwiązań dla hodowców bydła, ciągle udoskonalając swoje maszyny i rozwijając struktury sprzedażowe. Dziś firma posiada swoje fabryki we Włoszech, montownie m. in. w Teksasie i Nebrasce oraz sieć dystrybutorów na całym świecie, m. in. w Australii, Nowej Zelandii, Afryce Południowej, USA, Kanadzie, całej Europie i na Bliskim Wschodzie.

Marka Sitrex to wozy paszowe ciągane od 3 do 50 m3, wozy samojezdne od 14 do 30 m3 oraz wozy stacjonarne nawet do 60 m3. Firma ma w swojej ofercie również wysokiej jakości komponenty renomowanych producentów podzespołów takich, jak John Deere czy Volvo oraz szereg praktycznych rozwiązań i patentów. Wozy paszowe Sitrex są uzupełnieniem oferty Agrihandlera, skierowanej do hodowców bydła mlecznego i opasowego.

