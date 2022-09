AGRO SHOW w Bednarach – podsumowanie 23. Wystawy Rolniczej

AGRO SHOW – Targi Rolnicze, usytuowane w samym sercu Wielkopolski, które odbyły się w dniach 23-25 września 2022 roku, zgromadziły ponad 71 tys. zwiedzających, 641 wystawców, w tym 99 z zagranicy, reprezentujących 18 krajów, takich jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Turcja, Ukraina, Włochy, a nawet Kirgistan.

Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyło się Narodowe Stoisko Ukrainy – państwa, które dzielnie walczy o swoją niepodległość, a my jako naród polski, pomagamy jej w tym na wiele sposobów.

Mimo iż wystawa po raz pierwszy w historii była biletowana, frekwencja wszystkich pozytywnie zaskoczyła. W piątek odwiedziło ją bardzo dużo młodych osób, także ze szkół rolniczych. Fakt ten może świadczyć o tym, że chcą oni jednak pozostać na wsi i związać z nią swoją przyszłość. Na szczęście trend emigracyjny do miast czy za granice naszego kraju odwraca się. Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że rolnictwo jest bardzo ważna gałęzią gospodarki mającą znaczenie strategiczne, ponieważ gwarantuje nam bezpieczeństwo żywnościowe. Bardzo prężnie się rozwija i modernizuje, a rolnicy coraz chętniej sięgają po najnowsze zdobycze techniki.

Pandemia w 2020 roku postawiła istnienie wystawy pod wielkim znakiem zapytania, i w związku z tym, nastąpiła roczna przerwa. Jednak obecny rok pokazuje, że formuła otwartej, plenerowej wystawy zdecydowanie się sprawdza. Rolnicy chcą oglądać maszyny na żywo, dlatego branża będzie nadal funkcjonować i rozwijać się. Świadczy o tym wzrost powierzchni wystawienniczej, która w tym roku wyniosła 132 tys. metrów kwadratowych, nie wliczając parkingów.

Polskie targi światowego formatu prezentowały się imponująco, a oferta firm, będących największymi graczami na rynku maszyn i urządzeń rolniczych, a także środków produkcji i wyposażenia gospodarstw, była bardzo bogata. Daje to możliwość porównania w jednym miejscu i w jednym czasie ofert kilku podobnych firm, a o zakupie decydują często dosłownie szczegóły. Żadne technologie cyfrowe nie zastąpią bezpośredniego spotkania, obejrzenia na żywo i w pracy danej maszyny, czy możliwości zadania konkretnego pytania producentowi. Pokazano sporo nowości, unikatowych rozwiązań i ciekawostek technologicznych.

Zwiedzającym tak bardzo podobała się wystawa, iż sugerowali, aby trwała ona do godziny 18.00. Organizatorzy są bardzo zadowoleni z osiągniętego sukcesu, z tego że tak wiele firm i zwiedzających im zaufało. Uważają oni, że zarówno godziny otwarcia (9.00-17.00) jak i długość trwania imprezy (3 dni) są optymalne. Pogoda, która jest zawsze dla nich czynnikiem stresującym, w tym roku dopisała, a wręcz pozytywnie wszystkich zaskoczyła.

Nie doszło do żadnych niepokojących zdarzeń, nie musiały interweniować ani policja, straż pożarna, ani pogotowie, a i osób nietrzeźwych było znacznie mniej niż w zeszłych latach. Po raz pierwszy była możliwość zobaczenia i sfotografowania wystawy z lotu ptaka za pośrednictwem śmigłowca oraz „zwiedzenia” jej za pomocą wirtualnego spaceru.

Równolegle podczas AGRO SHOW odbyło się kilka konferencji prasowych, wykładów i seminariów. Olbrzymim zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się pokazy maszyn w pracy. W piątek poznaliśmy laureata pierwszej edycji konkursu STUDENT NA MEDAL, którym został Marek Wiącek z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Natomiast w sobotę miano najlepszego MECHANIKA NA MEDAL zdobył Łukasz Kucharczyk z Chempest S.A.

Organizator (Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych) dołożył wszelki starań, aby wszystko odbyło się komfortowo. Jednak na niektóre aspekty nie miał większego wpływu, jak np. na drogi dojazdowe. Lecz i w tej dziedzinie z wielką wytrwałością pomagały służby, które starały się rozładować i zminimalizować korki. Lepiej też działały nadajniki, dzięki którym można było się dodzwonić i skorzystać z Internetu, co w zeszłych latach było utrudnione.

Jak co roku, była możliwość uzyskania dofinansowania dla grup zorganizowanych. Dzieci do lat 15 miały wstęp wolny, a na zmotoryzowanych dorosłych czekały bezpłatne parkingi. Imprezę rolniczą w Bednarach koło Poznania można zdecydowanie zaliczyć do udanych.

Oprac. i fot. Danuta Niedźwiecka