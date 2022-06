AGROREWOLUCJE – już w sierpniu startuje 3. sezon programu!

Twórcy programu czekają na zgłoszenia tylko do 12 czerwca!

AGROREWOLUCJE to niezwykły program o rolnictwie, pokazujący przemianę trzech polskich gospodarstw, które z mało rentownych i słabo zorganizowanych mają zmienić się w produktywne, nowoczesne i przede wszystkim – zyskowne. W drugim sezonie odcinki programu uzyskały blisko 4 miliony wyświetleń, a kanał AGROREWOLUCJI zgromadził prawie 17 tysięcy subskrybentów.

Czołowi polscy youtuberzy, Grzegorz Bardowski, znany z popularnego programu „Rolnik Szuka Żony”, „Kula” oraz „Rolnik Nieprofesjonalny” poprowadzą kolejny sezon AGROREWOLUCJI – cieszącego się ogromną popularnością internetowego programu o rolnictwie. Właśnie rozpoczął się casting do 3. edycji projektu, do której może zgłosić się każdy polski rolnik, chcący zwiększyć produktywność i zyskowność swojego gospodarstwa. Aby wziąć udział w programie wystarczy wypełnić ankietę i przygotować krótki film o swoim gospodarstwie. Zgłoszenia do programu potrwają tylko do 12 czerwca 2022 roku.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki wsparciu czołowych polskich dostawców nowoczesnych technologii dla profesjonalnego rolnictwa: GRUPY AZOTY, CIECH Sarzyna oraz INTERMAG.

Zapraszamy do obejrzenia filmu informującego, jak wziąć udział w 3. sezonie AGROREWOLUCJI: https://youtu.be/0iLSoDXVU6U

Gospodarze programu, Grzegorz Bardowski, „Kula” i „Rolnik Nieprofesjonalny”, razem ze współpracującymi z nimi ekspertami, pokażą uczestnikom i widzom jak prawidłowo zaplanować i zadbać o produkcję roślinną, tak by przynosiła wymierne efekty finansowe. Ideą projektu jest również pokazanie jak efektywnie wykonywać zabiegi agrotechniczne, w jaki sposób nawozić glebę, chronić swoje uprawy oraz jak je dokarmiać i stymulować do wyższego plonowania. Program pokaże także codzienność życia i pracy polskich rolników oraz ich rodzin, która jest niezwykle interesująca i pełna pozytywnej energii.

Zapleczem eksperckim AGROREWOLUCJI są trzy polskie firmy: GRUPA AZOTY, największy w Polsce i drugi w Unii Europejskiej producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych, CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin oraz INTERMAG, jeden z największych producentów nawozów dolistnych i biostymulatorów w Europie.

Pierwszy oraz drugi sezon programu składały się z siedemnastu odcinków, które można było śledzić na kanale AGROREWOLUCJE na portalu YouTube. W tej edycji zaplanowano realizację 52 materiałów wideo, co oznacza, że widzowie mogą spodziewać się regularnych publikacji przez rok od startu programu. W ramach AGROREWOLUCJI widzowie będą mogli obejrzeć znane już z poprzednich sezonów odcinki z udziałem rodzin oraz pogłębiające wiedzę rozmowy z ekspertami w Studio AGROREWOLUCJI. Dodatkowo w ramach wspomnianych materiałów wideo zadebiutuje nowy format – YouTube Shorts, krótkie filmy nagrywane przez bohaterów programu, dzięki którym na bieżąco będzie można śledzić codzienność wybranych rodzin.

Aby wziąć udział w nowym sezonie AGROREWOLUCJI należy przygotować zgłoszenie rekrutacyjne, którego opis znajduje się poniżej.

Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić

formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod linkiem: https://forms.gle/WN3hz8HmmTcq7wSx9. Następnie przygotować wideo, oprowadzające po swoim gospodarstwie, a także prezentujące siebie i swoją rodzinę.

Pokaż nam najmocniejsze, ale także te słabsze strony gospodarstwa – wszystko to, co Twoim zdaniem wymaga poprawy. Chcemy wiedzieć, z czym mierzysz się na co dzień! Jeśli masz dodatkowy pomysł na to, co pokazać w filmie – śmiało! Możesz na przykład wspomnieć o swojej pasji, czy też o zrealizowanych projektach, które napawają Cię dumą. Pamiętaj jednak, że film nie powinien trwać więcej niż 5 minut! – mówią gospodarze programu.

Po przygotowaniu wideo, należy umieścić je na stronie www.wetransfer.com, a wygenerowany link przesłać w formularzu zgłoszeniowym lub mailowo na adres: agrorewolucje@gmail.com. W razie trudności związanych z przesłaniem wideo, warto skorzystać z filmiku instruktażowego, który można znaleźć tutaj: https://bit.ly/39Qn2XL.

Po zapoznaniu się ze zgłoszeniami, wybrane zostaną trzy gospodarstwa, które zostaną poddane tytułowym „AGROREWOLUCJOM”. Finałowa trójka otrzyma ponadto nawozy dolistne i biostymulatory od firmy INTERMAG, środki ochrony roślin od CIECH Sarzyna oraz nawozy doglebowe od GRUPY AZOTY. Łączna wartość nagród w programie to ponad 150 000 zł!

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie www.agrorewolucje.pl.

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) i jest ich największym polskim producentem oraz liderem sprzedaży na rynku herbicydów (środków chwastobójczych). Przewagą konkurencyjną spółki jest m.in. jedna z najnowocześniejszych na świecie instalacji do produkcji MCPA – skutecznego i bezpiecznego środka chwastobójczego, a także 60 lat doświadczenia w produkcji środków ochrony roślin. Do najbardziej znanych znaków handlowych spółki należą marki: CHWASTOX®, HALVETIC®, AGROSAR® 360 SL, AZOKSAR® 250 SC, ASKALON® 125 SC, AKAPIT® 125 EC, TARCZA® ŁAN EXTRA 250 EW oraz WINDSAR 250 EC. Firma, poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej produkty trafiają do ponad 50 krajów całego świata.

Grupa Azoty to jeden z liderów branży nawozowo-chemicznej w Europie, działający w sektorze nawozów mineralnych, tworzyw inżynieryjnych, a także produktów OXO i innych chemikaliów. W jej skład wchodzą m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A i Compo Expert Holding GmbH.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa intensywnie rozwija się nie tylko na rynku polskim, ale również poza granicami kraju. Istotnym krokiem w tym kierunku było przejęcie w 2018 roku Grupy Compo Expert, jednego z czołowych graczy światowego rynku nawozów specjalistycznych. Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, której uruchomienie jest planowane na 2022 rok.

INTERMAG od 30 lat wspiera polskich rolników i ogrodników w uzyskiwaniu coraz wyższej efektywności w produkcji roślinnej oraz hodowli zwierząt. Firma zaliczana jest do największych producentów nawozów i biostymulatorów, a także produktów prozdrowotnych dla zwierząt w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwija działalność w ponad 25 krajach na całym świecie, a nawozy tutaj produkowane stosowane są obecnie na ponad 5 mln hektarów upraw. Flagowymi produktami firmy są m.in. stymulatory TYTANIT, OPTYSIL, nawozy z serii PLONVIT, AMINO ULTRA oraz biopreparaty BACTIM. W 2020 roku firma otworzyła nowy zakład przeznaczony do produkcji nowoczesnych preparatów mikrobiologicznych o powierzchni ponad 1200 m².