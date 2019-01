Ambitne plany CIECH Sarzyna

Dalszy rozwój oferty produktowej oraz ekspansja zagraniczna priorytetami na rok 2019

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, przedstawił swoje ambitne plany na rok 2019.

Fundamentem rozwoju biznesu AGRO Grupy CIECH ma być intensywna rozbudowa oferty produktowej, postępująca ekspansja zagraniczna oraz silna integracja

z przejętą w lipcu 2018 roku spółką PROPLAN – hiszpańskim dostawcą środków ochrony roślin, działającym na trzech kontynentach.

CIECH będzie także nadal systematycznie wzmacniać prowadzone działania promocyjne,

w tym programy lojalnościowe dla punktów sprzedaży

i gospodarstw.

Na specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej przy okazji spotkania dla dystrybutorów środków ochrony roślin, przedstawiciele Grupy CIECH podsumowali również najważniejsze wydarzenia ostatnich 12 miesięcy w swoim biznesie AGRO. Wśród najważniejszych osiągnięć wymienili m.in. wzrost udziałów na rynkach zagranicznych (w 2018 roku uruchomiono dostawy m.in. do Kanady i Australii), rozbudowę oferty produktowej o 12 nowości oraz imponujący wzrost sprzedaży sztandarowych produktów CIECH Sarzyna na przestrzeni ostatnich 4 sezonów – herbicydów zbożowych (zwłaszcza spod marki CHWASTOX) oraz glifosatu AGROSAR 360 SL.

Nasze bardzo dobre wyniki – zwłaszcza na tle kurczącego się w ostatnich latach rynku środków ochrony roślin w Polsce – to efekt wysokiej jakości naszych produktów, konsekwentnej rozbudowy asortymentu, postępującej ekspansji na rynki zagraniczne oraz wzmocnienia obszarów sprzedaży i marketingu – mówi Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.

W 2018 roku CIECH Sarzyna rozbudował swoją ofertę o 12 nowych produktów w obszarze AGRO, w tym SARMIN maKSi – nawóz dolistny o bardzo wysokiej zawartości łatwo dostępnego dla roślin krzemu

i potasu. Ich pozytywny wpływ na rośliny uprawne, widoczny przede wszystkim w postaci wzrostu poziomu plonowania, został potwierdzony w doświadczeniach rejestracyjnych przeprowadzonych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Drugą ważną nowością był w minionym roku herbicyd zbożowy CHWASTOX Nowy Trio 390 SL, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych

w pszenicy ozimej i jęczmieniu jarym.

Jak poinformowali przedstawiciele Grupy CIECH, do 2020 roku w ofercie CIECH Sarzyna znajdować się będzie aż 65 produktów AGRO, czyli dwukrotnie więcej niż w roku 2017. W 2019 roku Spółka zamierza poszerzyć swoją ofertę o ponad 20 nowości. Bogaty zakres ochrony upraw oferowanej przez CIECH poszerzą dwa nowe herbicydy zbożowe CHWASTOX UNIWERSALNY 60 SG oraz TOSCANA 75WG. CHWASTOX UNIWERSALNY 60 SG to efektywne rozwiązanie do walki z chwastami – środek o wysokiej zawartości substancji aktywnej, wygodny w stosowaniu i całkowicie rozpuszczalny w wodzie, dzięki innowacyjnej formie użytkowej SG. Natomiast TOSCANA 75 WG, produkt, który zwalcza podstawowe chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż, charakteryzuje znana i sprawdzona forma użytkowa oraz brak ograniczeń w doborze upraw następczych.

TEZOSAR 500 SC poszerzy z kolei ofertę Grupy CIECH w obszarze ochrony herbicydowej kukurydzy. To środek, który chroni przed zachwaszczeniem w krytycznym dla kukurydzy okresie, przez 6-8 tygodni po wykonaniu zabiegu, oraz zwalcza uciążliwe chwasty dwuliścienne. Środek ten charakteryzuje potwierdzona wysoka skuteczność przy dawce wody 150-300 l/ha. W asortymencie Sarzyny pojawi się także kolejny fungicyd – AZOKSAR 250 SC, stosowany zapobiegawczo lub interwencyjnie, zaraz po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby. Środek ten doskonale uzupełnia się z popularnym fungicydem CIECH – TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW i charakteryzuje się szerokim oknem aplikacji (BBCH 30-59).

Warto podkreślić również duży sukces środków ochrony roślin oferowanych przez CIECH poza granicami Polski. Wartość eksportu CIECH w biznesie AGRO wzrosła w okresie 2015-2017 o 70 procent. Spółka sprzedaje obecnie swoje środki ochrony roślin do około 40 krajów na całym świecie. W 2018 roku CIECH prowadził w tym biznesie intensywne działania handlowe w Australii, Kanadzie i Iranie, jednocześnie umacniając swoją pozycję na dotychczasowych rynkach eksportowych – m.in. w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Hiszpanii, Białorusi oraz w krajach bałtyckich.

W 2018 roku CIECH wykorzystał sprzyjającą sytuację rynkową i zwiększył dostawy MCPA do Australii. To rynek o ogromnym potencjale, z areałem upraw na poziomie blisko 25 mln ha (w porównaniu do niespełna 11 mln ha w Polsce) oraz z największym na świecie zużyciem MCPA. Mamy rewelacyjne opinie od klientów o naszym produkcie – przede wszystkim ze względu na stałą i powtarzalną, bardzo wysoką jakość, będącą wynikiem ponad 60 lat doświadczenia Sarzyny w produkcji środków ochrony roślin – mówi Mariusz Grelewicz, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna.

Przedstawiciele Grupy CIECH podkreślili również szereg korzyści płynących z integracji z przejętą

w lipcu 2018 roku spółką PROPLAN – hiszpańskim dostawcą środków ochrony roślin, działającym na trzech kontynentach. Wśród nich wymienili m.in. dostęp do zarejestrowanych substancji aktywnych

i 120 produktów końcowych. Oznacza to duże oszczędności dla CIECH – przeprowadzenie rejestracji produktów na nowych rynkach jest czasochłonne i trwa od 3 do 5 lat. Dodatkowo przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie badań wiąże się z dużymi kosztami. Potencjalne synergie wynikające

z przejęcia przez CIECH spółki PROPLAN obejmują także wzajemną wymianę portfela produktów dostępnych na rynkach macierzystych (Hiszpania i Polska to odpowiednio 4. i 6. rynek środków ochrony roślin w Europie) oraz dostęp do infrastruktury badawczo-rozwojowej.

W 2019 roku Spółka zamierza kontynuować również swoje intensywne działania z obszaru marketingu

i wsparcia sprzedaży, w tym rozwijać swoje programy lojalnościowe: „Teraz Sarzyna”, dedykowany punktom sprzedaży środków ochrony roślin oraz „Twoja Sarzyna” dla gospodarstw rolnych. Wśród licznych korzyści, które oferuje CIECH Sarzyna, warto wskazać na atrakcyjne bonusy i rabaty dla stałych klientów, możliwość udziału w spotkaniach i szkoleniach, czy możliwość skorzystania

z nowoczesnych narzędzi usprawniających komunikację.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich

i globalnych oraz stabilnym inwestorem strategicznym. Firma eksportuje swoje produkty – m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane – do ponad 100 krajów całego świata. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku.

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) oraz żywic. Jest największym producentem środków ochrony roślin w Polsce, a także głównym dostawcą żywic na rynku krajowym. Pełen asortyment wyrobów Spółki obejmuje ponad 1000 pozycji i ich pochodnych. Do najbardziej znanych znaków handlowych należą marki z segmentu AGRO: CHWASTOX, AGROSAR 360SL oraz ZIEMOVIT, a także Żywice spod marki Epidian. Firma, poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki

w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej produkty trafiają do ponad 40 krajów całego świata.

Żródło: CIECH Sarzyna

Foto: Danuta Niedźwiecka

Na fotografii: Prezes Mariusz Gralewicz