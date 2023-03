Automatyzacja w rolnictwie wertykalnym

Czy rolnictwo musi bazować wyłącznie na tradycyjnych metodach i technologiach? Okazuje się, że nie, a ostatnie innowacje w tym zakresie udowadniają, że w tym sektorze jeszcze wiele może nas zaskoczyć.

Automatyzacja w rolnictwie to sposób zarządzania plonami, który bazuje na zdalnej komunikacji. Grow Wizard usprawnia kontrolowanie, planowanie i raportowanie upraw w środowisku Smart Crop i w Plantainerze. Jeśli interesuje Cię automatyka w rolnictwie, systemy hydroponiczne są tym, co powinieneś rozważyć.

Automatyzacja w rolnictwie – systemy hydroponiczne

W warunkach naturalnych kontrolowanie upraw jest bardzo trudne, często wręcz niemożliwe. Uzależnieni od jakości gleby, dostępności pól uprawnych i wreszcie zmiennych czynników pogodowych wkładamy mnóstwo pracy, która nie zawsze przynosi adekwatne rezultaty. Mogą zmienić to systemy hydroponiczne pozwalające na wdrożenie automatyki w rolnictwie. Do kontrolowania procesów zachodzących w wertykalnych farmach niezbędne jest oprogramowanie Grow Wizard – automatyzacja rolnictwa.

Narzędzia do automatyzacji w rolnictwie – Grow Wizard

Grow Wizard to absolutna rewolucja rynkowa, która pozwala na zdalne komunikowanie się z systemem automatyki w miejscu uprawy – w Smart Crop i w Plantainerze. Po co? Po to, aby:

kontrolować uprawy, wielkość i jakość plonów,

zarządzać uprawami,

planować kolejne etapy procesu.

W ten sposób można bardzo precyzyjnie zaplanować i zaprogramować warunki uprawowe w danym miejscu, uwzględniając przy tym indywidualne oczekiwania oraz potrzeby poszczególnych gatunków. Chodzi głównie o stan nawodnienia, naświetlenia, atmosferę. Szczegółowo opisujemy to poniżej.

Za co odpowiada Grow Wizard?

Grow Wizard to program pozwalający na wdrożenie automatyki w rolnictwie w zakresie planowania, kontrolowania i zarządzania uprawami w systemie hydroponicznym. Do obszarów, za które odpowiada zalicza się:

sterowaniem nawodnieniami,

kontrolowaniem parametrów w zbiornikach – pH, temperatura,

miksowanie i rekultywowanie pożywek,

sterowanie czasem i intensywnością oświetlenia,

ustalaniem odpowiedniego DLI dla roślin,

kontrolowaniem dwutlenku węgla,

raportowaniem i gromadzeniem danych, które pozwalają planować dalsze uprawy.

Automatyzacja rolnictwa odbywa się poprzez przenoszenie upraw do miejsc, w których można kontrolować je przy pomocy aplikacji takich jak Grow Wizard. Dzięki temu, systemy hydroponiczne oferują nam większe plony przy mniejszym wysiłku ze strony inwestora. Więcej o tym przeczytasz w artykule: Automatyzacja w rolnictwie – jaki ma wpływ na przyszłość?

Systemy hydroponiczne rozwiązują też wiele problemów, nie tylko tych wynikających z kaprysów pogody, ale też niedostępności pól nadających się do zagospodarowania pod uprawy.

Elementy systemu Grow Wizard

Aby zdalne zarządzanie uprawami było możliwe i wydajne, aplikacja Grow Wizard musi być zsynchronizowana z czujnikami, zaworami, przetwornikami, falownikami i innymi elementami tworzącymi automatykę w rolnictwie. Dzięki temu właściciel upraw może kontrolować je wygodnie za pomocą tabletu czy komputera.