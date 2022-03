Wychodząc naprzeciw wyzwaniom przed jakimi obecnie stoi rolnictwo, firma Corteva opracowała nalistną szczepionkę bakteryjną dla roślin, pozwalającą „przechwycić” azot z powietrza.

Oznacza to, że roślina uprawna może pobierać azot bezpośrednio z powietrza, podobnie jak rośliny strączkowe. Dzięki temu można zmniejszyć nawożenie azotem, utrzymując lub nawet zwiększając plon. Dzieje się to dlatego, że straty jakie wynikają z przyswajania azotu są mniejsze, oszczędza się ok. 20% dawki.

W skład szczepionki wchodzą bakterie Methylobacterium symbioticum, które w roślinie tworzą różowo zabarwione kolonie. Produkują one metylobaminę, która absorbuje światło UVA i UVB. Światło odbijane w bezpieczny sposób do chloroplastów wspomaga proces fotosyntezy i zwiększa produkcję metanolu oraz pobieranie przez roślinę fosforu, żelaza wraz z molibdenem.

Dzięki tej nowej, przełomowej technologii straty azotu, wynikające z wymywania i ulatniania się tego bezcennego pierwiastka zostają ograniczone. Ma to bezpośredni wpływ na poprawę plonotwórczości i opłacalności nawożenia wielu gatunków roślin uprawnych, jest to nawet do 30 kg N/ha.

Na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, wycofywane są powszechnie stosowane przez rolników, substancje czynne, a stosowanie nawozów należy ograniczyć. Corteva nie pozostawia rolników samych z tym problemem, gdyż proponuje im połączenie ochrony konwencjonalnej z biologiczną.

Corteva ma aż 8 kategorii w swoim portfolio biologicznym, są to m.in. biofungicydy, bioherbicydy, bioinsektycydy, nematycydy oraz feromony.

Działania te mają na celu ochronę upraw oraz zapewnienie konsumentom bezpiecznej i zdrowej żywności. Stosowanie preparatów biologicznych, opartych na naturalnych komponentach, wpłynie także na poprawę jakości wód gruntowych i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.