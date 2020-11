W co i komu wierzymy?

Z przeprowadzonych w sierpniu 2020 przez Kantar badań Barometr na zlecenie BAYER, płynie następujące przesłanie.

Sprawdzajmy prawdziwość podawanych i zasłyszanych informacji. Nie wierzmy ślepo w to co słyszymy czy widzimy. Mogą to być jedynie opinie, a nie fakty.

Warto być dobrze poinformowanym, czerpać wiedzę z pewnych źródeł, od naukowców, fachowców z danej dziedziny. Uważajmy na pseudonaukowców czy znane osoby, gdyż często słyszymy to co chcemy usłyszeć. Dlatego tak ważna jest rzetelna edukacja. Jeżeli będziemy opierać się na twardych danych, trudniej będzie nami manipulować.

https://naszarola.pl/barometr-czy-pandemia-ma-jakies-plusy/