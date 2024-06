Rolnicy osiągają niższy poziom emisji gazów cieplarnianych dzięki nowej współpracy w zakresie rolnictwa regeneratywnego w Europie

13. czerwca 2024 w Chicago ADM (NYSE: ADM) i Bayer ogłosiły rozszerzenie współpracy przewidującej wspólne działanie z rolnikami w celu dalszego rozwoju stosowania regeneratywnych praktyk rolniczych w Europie.

Bayer i ADM dla rolnictwa regeneratywnego. W zeszłym roku firmy przeprowadziły badanie wykonalności, by ocenić wpływ praktyk rolnictwa regeneratywnego na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, zwiększanie bioróżnorodności oraz poprawę zdrowia gleby. Do badania zaangażowano rolników uprawiających rzepak ozimy na powierzchni około 9 tys. hektarów w Polsce.

Pozwoliło to na ocenę potencjału ograniczenia emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym stworzeniu dopasowanego dla danego rolnika planu działania w zakresie przejścia na rolnictwo regeneratywne.

Wstępne oceny wykazały, że emisje z hektarów, na których zastosowano co najmniej jedną regeneratywną praktykę rolniczą były o 15% niższe niż w przypadku uprawy konwencjonalnej. Analiza wskazuje, że poziom ograniczenia emisji może sięgać nawet 40% w przypadku rolników kompleksowo stosujących regeneratywne praktyki.

W ramach kolejnego etapu współpracy program zostanie rozszerzony na większy zakres roślin uprawnych, takich jak kukurydza, pszenica i jęczmień oraz, pod względem geograficznym, na obszar Europy Wschodniej. Rolnicy uzyskają wsparcie finansowe i techniczne przy wdrażaniu regeneratywnych praktyk rolniczych, takich jak:

Ograniczenie orki

Uprawy okrywowe

Wsiewki

Zarządzanie składnikami odżywczymi

Wykorzystanie materii organicznej / obornika

Płodozmian.

ADM przyzna wynagrodzenie finansowe rolnikom uczestniczącym w programie za każdy kwalifikowalny hektar upraw zmierzony i zweryfikowany za pomocą technologii cyfrowej Bayer we współpracy z platformą Sandy od Trinity Agtech. Platforma Sandy to uznane i potwierdzone naukowo rozwiązanie odpowiadające najwyższym standardom dostępnym na rynku oraz posiadające łatwe w użyciu narzędzie dla rolników.

Poza wsparciem finansowym rolnicy uczestniczący w programie uzyskają wsparcie agronomiczne od wyspecjalizowanych ekspertów. Wsparcie rozpocznie się od głębokiego agronomicznego zrozumienia problemów typowych dla każdego regionu, w którym prowadzony jest program.

Następnie zostanie przeprowadzona indywidualna ocena uprawy, w czasie której agronomowie odwiedzą gospodarstwa i wraz z rolnikami opracują plany rozwoju odpowiednie dla każdej uprawy. Rolnicy będą mogli dzielić się ze sobą swoimi doświadczeniami oraz omawiać różne praktyk podczas wizyt na polach oraz podczas spotkań umożliwiających partnerskie uczenie się.

Program oceny wykonalności z 2023 roku stanowił kluczowy element kształtowania prac na większą skalę. Wysłuchanie opinii rolników było bardzo ważne dla ujęcia wszystkich czynników typowych dla danego regionu. Wstępne gromadzenie danych do obliczeń emisji gazów cieplarnianych oraz analizy gleby wraz z pomiarem sekwestracji dwutlenku węgla umożliwiły rolnikom, ADM i Bayer uzyskanie cennych informacji na temat aktualnego wpływu na środowisko oraz potencjalnych możliwości ograniczeń emisji wraz z rozwojem programu.

„U nas od 15 lat stosujemy praktyki rolnictwa regeneratywnego. Cały czas coś ulepszamy. Testujemy najpierw na mniejszej powierzchni i na podstawie rezultatów decydujemy o wdrożeniu na większym areale. Dzięki tym działaniom nasz ślad węglowy jest niższy” – mówi Karol Pietnoczka, rolnik z woj. zachodniopomorskiego.

„Prowadzimy w gospodarstwie praktyki rolnictwa regeneratywnego, bo nam się to opłaca. Muszą być one jednak dobrze zrównoważone z innymi praktykami rolniczymi, by w skali całego gospodarstwa osiągnąć sukces” – twierdzi Piotr Hulanicki, rolnik z województwa warmińsko-mazurskiego.

Candy Siekmann, dyrektor działu Climate Smart Agriculture Origination w ADM, mówi: „Rolnictwo regeneratywne jest niezbędne dla osiągnięcia przez nas czołowej pozycji na polu zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji, a wprowadzanie programu rolnictwa regeneratywnego w Polsce to kolejny ekscytujący etap w naszych wysiłkach.

Nasze wewnętrzne badania pokazują, że większość konsumentów chętniej obdarzyłaby zaufaniem i została klientami sprzedawców i marek, które stosują praktyki rolnictwa regeneratywnego, a działając wspólnie ze świetnymi partnerami, takimi jak Bayer, pomagamy spełniać te wymogi rolnikom, którzy przecież są najważniejsi dla naszego biznesu.

Nie możemy się doczekać współpracy z firmą Bayer przy promowaniu ekonomicznie atrakcyjnego modelu, który przewiduje wspólną pracę firm i rolników nad tworzeniem bardziej elastycznego i zrównoważonego łańcucha dostaw o mniejszym śladzie węglowym”.

Lionnel Alexandre, dyrektor działu redukcji emisji w Bayer w regionie EMEA podkreśla: „Współpraca w Europie z ADM w zakresie rolnictwa regeneratywnego ma dla nas duże znaczenie, ponieważ pokazuje, jak ważne jest budowanie silnego i zaangażowanego podejścia opartego na łańcuchu wartości, gdzie wszyscy zawodnicy grają do jednej bramki.

Rozwiązanie firmy Bayer łączy zaawansowaną naukę cyfrową oraz zdolności agronomiczne, wykorzystując wiedzę najlepszych ekspertów i partnerów w całej Europie. Daje to naszym klientom, takim jak ADM, najlepsze zasoby umożliwiające wspieranie pierwszorzędnych projektów z obszaru rolnictwa regeneratywnego”.

O ADM

ADM uwalnia siłę natury, by zwiększać jakość życia. Jest głównym menedżerem i przetwórcą globalnego rolniczego łańcucha dostaw zapewniającym bezpieczeństwo żywnościowe poprzez łączenie globalnych potrzeb z globalnymi możliwościami. Firma jest czołowym dostawcą żywności dla ludzi i zwierząt, oferując jedno z najbogatszych portfolio składników i roztworów prosto z natury. ADM jest pionierem w branży zdrowia, dobrego samopoczucia, oferuje największy w tym przemyśle asortyment produktów dla klientów, którzy szukają nowych sposobów na zdrowsze życie.

„Jesteśmy innowatorem wskazującym drogę dla przyszłości nowych klientów i rozwiązań przemysłowych. Ponadto jesteśmy liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju i skalujemy całe łańcuchy wartości, by umożliwiać dekarbonizację wielu przemysłów, które korzystają z naszych usług. Na całym świecie nasze innowacje i doświadczenie spełniają podstawowe wymogi, ulepszając przy tym jakość życia oraz dbając o zdrowszą planetę”.

O Bayer

Bayer to globalne przedsiębiorstwo o podstawowych kompetencjach na polu nauk o zdrowiu i żywieniu. Zgodnie z misją firmy „Health for all, Hunger for none” (Zdrowie dla wszystkich, świat bez głodu), jej produkty i usługi zostały stworzone po to, by pomagać ludziom i planecie rozwijać się poprzez wspieranie wysiłków mających na celu opanowanie głównych problemów związanych ze starzeniem się globalnej populacji.

Bayer angażuje się w rozwijanie zrównoważonego rozwoju i generowanie pozytywnego wpływu poprzez swoje działania. Jednocześnie celem Grupy jest zwiększanie swojej zdolności zarobkowej oraz tworzenie wartości poprzez innowacje i rozwój.

Marka Bayer to synonim zaufania, niezawodności oraz jakości na całym świecie. W roku obrotowym 2023 Grupa zatrudniała około 100 tys. osób, a jej sprzedaż osiągnęła wartość 47,6 miliarda euro. Koszty badań i rozwoju przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnęły 5,8 miliarda euro.

ADM i rolnictwo regeneratywne

ADM definiuje rolnictwo regeneratywne jako podejście rolnicze oparte na wynikach, które chroni i ulepsza zdrowie gleby, bioróżnorodność, zasoby klimatyczne i wodne przy jednoczesnym wsparciu rozwoju biznesu rolniczego.

Globalne programy rolnictwa regeneratywnego ADM przewidują bezpośrednie wsparcie finansowe dla rolników, łatwe procesy oraz najnowocześniejsze technologie, by zapewnić niskie bariery wejścia, a także szeroki zakres pomocy i wytycznych ze strony wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów.

Kluczowym elementem podejścia ADM jest uznanie, że różne części świata mierzą się z różnymi problemami środowiskowymi, w związku z czym firma dopasowuje specyficzne kwalifikacje i praktyki, by dostosować się do specyficznych problemów środowiska w różnych regionach na całym świecie.

ADM ogłosiło niedawno, że jej globalny program rolnictwa regeneratywnego objął ponad 2,8 miliona akrów w 2023 r. i że zwiększyła swój cel do 5 milionów akrów w 2025 roku.

Źródło: Komunikat firmowy

Źródło: ADM