Z początkiem września br. Holger Pfeiffer objął funkcję prezesa firmy Bayer w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz szefa dywizji Pharmaceuticals w regionie.

Bayer z nowym szefem w Europie Środkowo-Wschodniej. Holger Pfeiffer zastąpił Markusa Baltzera, który po ponad 40 latach pracy dla firmy Bayer postanowił realizować się w ramach własnej działalności gospodarczej.

Pfeiffer jest menedżerem z ogromnym doświadczeniem, również międzynarodowym. Od 17 lat rozwija karierę w sektorze farmaceutycznym. 13 lat temu dołączył do firmy Bayer, w której pełnił szereg funkcji kierowniczych w obszarach onkologii oraz market access. Ostatnio zajmował stanowisko wiceprezesa Cluster Division Head Oncology w regionie EMEA2, obejmującym 41 rynków z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Jako prezes firmy Bayer oraz szef dywizji Pharmaceuticals Pfeiffer chce skupić się na rozwijaniu firmy oraz wprowadzaniu innowacji za pośrednictwem zróżnicowanych i elastycznych zespołów.

– Jestem pod wrażeniem regionu, do którego przyjeżdżam. Doświadczyłem już jak dynamiczni są tu ludzie, jak i całe otoczenie w Europie Środkowo-Wschodniej – mówi Holger Pfeiffer – Jestem przekonany, że przyszłość firmy Bayer rysuje się w jasnych barwach. Myśląc o inwestycjach firmy w obszarze Life Science jestem przekonany, że zaowocują one innowacjami dla rolnictwa, farmacji oraz samoleczenia. Cieszę się, że mogę realizować misję naszej firmy „Health for all, hunger for none”.

Holger Pfeiffer podkreśla potencjał utalentowanych pracowników z Polski i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. „To właśnie nasi pracownicy będą kształtować przyszłość. Współpraca z nimi pozwoli mi doświadczyć nowego spojrzenia. Wspólnie zapewnimy dostęp do innowacji pacjentom, rolnikom i wszystkim naszym klientom”.

Nowy szef firmy Bayer jest mikrobiologiem – studia ukończył na Uniwersytecie w Kolonii. Ma tytuł Master of Business Administration w zakresie zarządzania w sektorze farmaceutycznym, uzyskany w International School of Management w Dortmundzie. Holger Pfeiffer przeprowadzi się z Berlina do Warszawy.

