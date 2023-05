Biologiczne rozwiązanie na T2 i T3

Zabiegi T2 oraz T3 są bardzo ważne z punktu widzenia uprawy zbóż, ponieważ pozwalają ochronić je przed różnego rodzaju chorobami, a co za tym idzie, zwiększyć jakość i ilość uzyskiwanych plonów. Co istotne, można w tym przypadku stosować nie tylko fungicydy, ale również rozwiązania biologiczne, które są dozwolone w rolnictwie ekologicznym. Kiedy zatem przeprowadzić zabiegi T2 i T3 w zbożach? Jakie biologiczne rozwiązania warto zastosować? Odpowiadamy.

Zabieg T2 – czym jest i kiedy warto go przeprowadzić?

Biologiczne rozwiązanie to m.in. zabieg T2, który w zbożach ma na celu profilaktyczną ochronę górnych liści przed chorobami grzybowymi. Należy go przeprowadzić w fazie BBCH 37-39, czyli fazie liścia flagowego. Warto jednak wiedzieć, że konkretny termin uzależniony jest w dużej mierze od panujących warunków pogodowych, co powoduje konieczność stałego i wnikliwego obserwowania upraw. Dobrą praktyką jest także wykonanie zabiegu T2 w odstępie minimum 3 tygodni od zabiegu T1, co wynika z faktu, że jest to okres działania większości stosowanych wcześniej substancji aktywnych.

Jakie choroby można zwalczyć wykonując zabieg T2 w zbożach? Otóż, jest to między innymi brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, czy rdza żółta. Poza tym zabieg na T2 jest skuteczny w przypadku septoriozy paskowanej liści, która może przyczynić się do naprawdę dużych strat w uprawach.

Czym jest i kiedy wykonać zabieg T3 w zbożach?

Mimo iż opisany w poprzednim akapicie zabieg T2 w zbożach wpływa na wysokość plonów, to nie stanowi zakończenia walki z chorobami, które mogą dotknąć uprawy. W następnej kolejności należy bowiem przeprowadzić zabieg T3, który w dużej mierze decyduje o jakości uzyskanego ziarna. Jest to tzw. zabieg na kłos, który przeprowadza się w fazie wykłoszenia, czyli BBCH 51-59. Zastosowane wówczas środki ochrony roślin zabezpieczają kłos, wpływając tym samym na wyższą jakość uzyskanego ziarna.

Kiedy dokładnie wykonać zabieg T3? Optymalny termin można w tym przypadku ustalić na trzy sposoby, a mianowicie:

kierując się progiem szkodliwości dla patogenu grzybowego porażającego kłos;

opierając się na modelach rozwoju chorób grzybowych, co wymaga uwzględnienia temperatury, wilgotności, czy wielkości i częstotliwości opadów;

wykonując testy na obecność grzybów w kłosie, co wymaga pobrania próbek z różnych części pola uprawnego.

Jakie choroby można zwalczyć wykonując zabieg na T3? Otóż, jest to przede wszystkim fuzarioza kłosów, czernienie zbóż, czy septorioza plew. Są to choroby grzybowe, a każda z nich negatywnie wpływa na jakość uzyskanego ziarna.

Co na zabiegi T2 i T3 w zbożach?

Zabiegi T2 i T3 w zbożach jarych i ozimych można przeprowadzić nie tylko z wykorzystaniem fungicydów, ale również stosując rozwiązania biologiczne. Zaletą w tym drugim przypadku jest fakt, że są to środki ochrony roślin dopuszczane również w rolnictwie ekologicznym. W przypadku zabiegów T2 i T3 szczególnie polecane są dwa preparaty, a mianowicie Arcton WG oraz Biorace SL. Pierwszy z nich stanowi połączenie trzech szczepów bakterii Bacillus, a drugi zawiera dwa szczepy bakterii Pseudomonas. W efekcie oba środki potęgują naturalne mechanizmy odporności roślin na choroby. Co istotne, nie wymagają one wcześniejszego namnażania i nie zawierają bakterii modyfikowanych genetycznie oraz patogennych dla roślin i ludzi.

Gdzie kupić biologiczne środki ochrony roślin?

W przypadku stosowania biologicznych środków ochrony roślin istotny jest nie tylko ich prawidłowy dobór, czy zastosowanie w optymalnym terminie, ale również zakup w sprawdzonym miejscu. Daje to bowiem gwarancję, że preparaty będą oryginalne oraz przechowywane we właściwy sposób, co wpływa na skuteczność ich działania. W związku z tym należy kupować je wyłącznie w renomowanych sklepach, a przykładem może być oferta dostępna pod linkiem: dlaroslin.pl . Jest to bowiem sklep internetowy, w którym można kupić nie tylko biologiczne środki ochrony roślin, ale również nawozy, opryski, czy materiał siewny. Zaletą jest zarówno szeroki wybór produktów, jak i błyskawiczna realizacja zamówień, czy wygodne formy wysyłki bezpośrednio pod wskazany adres.

Podsumowując należy stwierdzić, że biologiczne rozwiązania na T2 i T3 to przede wszystkim Arcton WG oraz Biorace SL. Przemawia bowiem za nimi nie tylko skuteczność, ale również fakt, że są one dopuszczone w uprawach ekologicznych.