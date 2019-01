Bittel: polska kolej staje się coraz bardziej ekologiczna

Kolej z każdym rokiem staje się coraz bardziej ekologiczna. Podstawowym wyznacznikiem tej zmiany jest tabor – mówił w środę wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, podczas I Kongresu Rozwoju Kolei.

Bittel, który wziął udział w panelu „Kolej zmienia się dla ludzi – bezpieczeństwo, ekologia i CSR” podkreślił, że jeszcze do niedawna polska kolej nie kojarzyła się z ekologią. „Wiemy, że tereny kolejowe są zanieczyszczone, wiemy jakie są problemy z inwestowaniem na gruntach okołokolejowych. Była to naturalna tendencja gospodarki socjalistycznej, która nie zwracała uwagi na ten szczegół. Dziś to się zmieniło” – mówił wiceminister.

Według Bittela kolej z każdym rokiem staje się coraz bardziej ekologiczna. „Podstawowym wyznacznikiem tej zmiany jest tabor. Dziś np. nie wyobrażamy sobie wagonów z odpływem na zewnątrz. Każdy nowy pociąg musi być wyposażony w toalety bezodpływowe” – tłumaczył wiceminister.

Wiceszef resortu infrastruktury zwrócił uwagę, że ekologia to też innowacje i inwestycje ograniczające zużycie energii i ograniczające hałas. „To także konstrukcja torów, szyny bezstykowe, ekrany dźwiękochłonne i zabezpieczenia przed hałasem, to jest ekologia i mniejsza uciążliwość dla otoczenia. Monobloki i wkładki, na które teraz stawia UE, to też jest ekologia” – wyliczał Bittel.

Wiceminister podkreślił, że „kolej dostosowuje się do wymagań związanych z ekologią i dzięki temu w konkurencji na najbardziej ekologiczny środek transportu wygrywa i będzie jeszcze wygrywała przez długie lata”.

Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego zwrócił uwagę, że transport kolejowy jest ekologiczny, „bo aż 60 proc. tego co jest przewożone koleją jest przewożone lokomotywami z napędem elektrycznym”. Dodał jednak, że kolej musi współpracować z innymi środkami transportu, ale musi też być dla nich konkurencyjna.

Mówił o tym także prezes PKP Intercity Marek Chraniuk zapowiadając kontynuację współpracy z przewoźnikami autobusowymi. „To bardzo ważne, żeby pasażer, który planuje podróż wiedział, że dojedzie na określonym odcinku pociągiem i autobusem, w obie strony, i na tym samym bilecie” – tłumaczył Chraniuk. Zapowiedział przy tym, że spółka myśli o rozszerzeniu oferty, „żeby ktoś kto na danym odcinku korzysta z wielu rodzajów transportu mógł to robić na jednym bilecie”.

Prezes PKP mówił też krzywdzących stereotypach dotyczących podróżowania koleją. „Osoby, które podróżowały koleją kilka lat temu być może mają w pamięci obraz przepełnionych i spóźniających się pociągów – to się zmieniło. Staramy się teraz patrzeć oczami pasażera, eliminować bariery, reagować na potrzeby i pomagać pasażerom” – podkreślał Chraniuk.

Tomasz Miszczuk, członek zarządu PKP S.A. przyznał, że kolej przez lata nauczyła się nie walczyć o pasażera, „bo koleją się jeździło, kolej była i funkcjonowała sama w sobie”. Zaznaczył jednak, że czasy się zmieniły i kolej musi zacząć walczyć o pasażera na wielu polach. „Jako kolej musimy oferować usługę zintegrowaną. Dziś nikt takich rozproszonych usług nie potrzebuje. Ludzie chcą dojechać od drzwi do drzwi. Kolej jest centralnym punktem, który może to zorganizować” – mówił Miszczuk.

Jego zdaniem PKP musi przestawić myślenie w kierunku myślenia proklienckiego, żeby „stworzyć cały system kolei, która będzie wygodna i sprawi, że pasażer sprawnie i na czas dotrze do swojej destynacji”.

Podczas panelu zwracano też uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Prezes UTK zauważył, że biorąc pod uwagę cały transport lądowy kolej jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Świadczą o tym statystyki wypadków. „W 2018 było łącznie 652 takich zdarzeń, z czego 2/3 to wypadki przejazdowe lub związane z przebywaniem w miejscach niedozwolonych” – mówił Góra. Dodał, że z roku na rok jest ich coraz mniej, a obecnie „są one na najniższym poziomie odkąd prowadzimy statystyki”.

W I Kongresie Rozwoju Kolei wzięło udział kilkuset osób, w tym przedstawiciele rządu, władze spółek kolejowych, liderzy opinii publicznej oraz przedstawiciele świata nauki i władz samorządowych. Inauguracyjną edycję Kongresu, która odbywała się pod hasłem „Przyszłość i Perspektywy” zorganizowały wspólnie PKP S.A., PKP Cargo, PKP Intercity oraz PKP Polskie Linie Kolejowe.

