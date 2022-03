BlueN – Niebieska rewolucja

Głównym i najbardziej gorącym tematem zorganizowanej przez firmę Chemirol konferencji, która odbyła się dnia 3.03.2022 r., był preparat mikrobiologiczny BlueN, pozwalający roślinie czerpać azot prosto z powietrza.

BlueN to przełom w dziedzinie nawożenia i prawdziwa rewolucja, ponieważ to specjalnie wyselekcjonowane bakterie Methylobacterium symbioticum SB0023/3 T, produkują azot amonowy w nadziemnej części roślin.

Dzięki temu można znacznie ograniczyć stosowanie nawozów mineralnych (od 30 do 70 kg) lecz nie można ich zastąpić, gdyż jest to nawożenie uzupełniające. Bakterie dostarczają roślinie azot z powietrza niezależnie od ilości azotu w glebie.

Bardzo istotną informacją jest fakt, że w ten sposób pozyskany azot nie będzie się wliczał do bilansu nawożenia azotowego, którego wysokość jest ustalona i wymagana przez Europejski Zielony Ład.

Firma Chemirol, która może się poszczycić 30-letnim dynamicznym rozwojem na polskim rynku, będzie oficjalnym dystrybutorem tego nowatorskiego produktu wspomagającego odżywianie roślin azotem.

500 lat temu polski astronom Mikołaj Kopernik wprowadził Rewolucję Niebieską, a obecnie Chemirol wprowadza Niebieską Rewolucję i jest ona uszyta niemal na miarę kopernikańskiego odkrycia.

Podczas warsztatów polowych, które firma będzie organizować w tym roku w 6. lokalizacjach w całej Polsce, będzie dzielić się z rolnikami zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Warto zauważyć, że dziś rolnik jest bardzo wymagającym partnerem do rozmów. Dlatego ponad 200 doradców, których zatrudnia firma, jest do dyspozycji rolników. Są oni systematycznie doszkalani, a szkolenia odbywają się w formie letniego i zimowego semestru. Natomiast dla rolników jest zadedykowany program „Idę po rekord”. Jest to program autorskich rekomendacji pozwalających na osiąganie rekordowych plonów.

Firma Chemirol posiadająca 14 oddziałów w całej Polsce (15. jest w budowie) oraz zatrudniająca 900 osób, prężnie się rozwija. Inwestując w polską gospodarkę, umacnia się na pozycji lidera.