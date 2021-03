Burak cukrowy – czym teraz zwalczać chwasty?

Burak cukrowy jest rośliną wymagającą. Do prawidłowego wzrostu potrzebuje bardzo dużo składników pokarmowych. Narażony jest także na konkurencję o nie ze strony chwastów. Wymaga również sporych nakładów na ochronę przed agrofagami, które chętnie atakują tę roślinę okopową.

Ponieważ Unia Europejska wprowadziła zakaz stosowania niektórych substancji chemicznych, do których plantatorzy buraka cukrowego byli przyzwyczajeni przez lata, wielu z nich stoi teraz przed dylematem czym je zastąpić.

Burak cukrowy potrzebuje dobrego herbicydu

Mamy dla Państwa dobrą wiadomość, ponieważ herbicyd Kemiron Koncentrat 500 SC, który w swoim składzie zawiera etofumesat, można teraz stosować w uprawie buraka cukrowego do zwalczania niechcianych roślin.

Herbicyd sprzedawany jest w formie skoncentrowanej, w postaci zawiesiny. Rozcieńcz go i stosuj w dawce od 0,2 do 0,66 l/ha nalistnie lub doglebowo. W sezonie wegetacyjnym stosuj do trzech razy. Kemiron najlepiej stosować przedwschodowo, ponieważ podczas kiełkowania i po wschodach wykazuje największą skuteczność. Sprawdzi się zarówno na chwasty jedno- jak i dwuliścienne ale jednoroczne. Dwuliścienne pobierają substancję czynną głównie przez korzenie, a jednoliścienne przez część podliścieniową. W ten sposób etofumesat wnika do niepożądanej rośliny, skutecznie ją niszcząc.

Metoda dawek dzielonych