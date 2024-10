Chcesz zostać rolnikiem? Kurs Kwalifikacyjny ROL.04 pozwoli Ci na zakup gruntów oraz uzyskanie środków unijnych

Czasy, w których o uprawie gruntów rolnych jako dochodowym biznesie myśleli jedynie spadkobiercy ziemi, odeszły bezpowrotnie. Aktualnie każdy, kto ukończył 18 lat – bez względu na wykształcenie – może podejść do egzaminu zawodowego i zyskać nowe możliwości rozwoju.

Chcesz zostać rolnikiem? Aby móc kupić grunty rolne i korzystać ze środków unijnych, należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Można je zdobyć, zapisując się na kurs kwalifikacyjny ROL.04. Gdzie warto go ukończyć?

Dla kogo niezbędny kurs kwalifikacyjny ROL.04?

Posiadanie ziemi od dawna stwarzało wiele możliwości pod kątem rozwoju zawodowego oraz atrakcyjnego źródła dochodu. Aktualnie działalność rolnika indywidualnego, który może legalnie prowadzić gospodarstwo rolne, jest regulowana przez odpowiednie przepisy. Według nich taki status może uzyskać osoba, która:

jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym bądź samoistnym posiadaczem gruntów rolnych, których powierzchnia nie przekracza 300 hektarów;

posiada kwalifikacje rolnicze;

co najmniej od 5 lat mieszka w gminie, na której obszarze znajduje się co najmniej jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Za kwalifikacje z kolei uznaje się wykształcenie rolnicze (zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe lub wyższe) bądź tytuł kwalifikacyjny. Oznacza to, że jeśli osoba bez wykształcenia rolniczego chce prowadzić gospodarstwo rolne jako rolnik indywidualny, musi zapisać się na kurs kwalifikacyjny. Jednym z nich jest ten o oznaczeniu ROL.04 , dostępny na platformie dydaktycznej kkz.edu.pl.

Czego można nauczyć się na kursie kwalifikacyjnym ROL.04?

Kurs na rolnika w kkz.edu.pl realizowany jest w formie online, dzięki czemu kursant zaoszczędzi czas oraz pieniądze, jakie generuje nauka w stacjonarnych placówkach. W dogodnym dla siebie miejscu oraz o dogodnych dla siebie porach zdobędzie cenną wiedzę z zakresu:

obsługi maszyn, pojazdów i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej oraz roślinnej;

wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej oraz roślinnej;

prowadzenia sprzedaży produktów rolnych;

podejmowania właściwych decyzji pod względem ekonomicznym.

Co daje kurs kwalifikacyjny ROL.04?

Każda edycja kursu ROL.04 zgłaszana jest do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, co gwarantuje, że po jego ukończeniu można przystąpić do egzaminu państwowego. Jako absolwent uzyskuje się kwalifikacje zawodowe z zakresu produkcji rolniczej, co pozwala:

nabywać ziemie powyżej 1 hektara;

prowadzić gospodarstwo;

pozyskiwać różnego rodzaju dotacje;

odprowadzać składki do KRUS.

Kurs ROL.04 na kkz.edu.pl jest realizowany według programów uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej, a uzyskane kwalifikacje są uznawane na terenie całego kraju i Unii Europejskiej oraz w programie „Młody Rolnik” organizowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zdaj egzamin i zostań rolnikiem

Kwalifikacyjny kurs zawodowy ROL.04 jest realizowany cyklicznie w ramach zaplanowanych edycji, które trwają od 3 do 4 miesięcy. Na kurs można zapisać się jednak w dowolnym momencie – przypisanie do odpowiedniej edycji następuje w zależności od terminu zapisu.

Kurs kwalifikacyjny ROL.04 to nie tylko przepustka do rozpoczęcia kariery w rolnictwie, ale również klucz do korzystania z wielu dotacji i środków unijnych. Dzięki niemu można w pełni wykorzystać potencjał, jaki drzemie w tym sektorze i zapewnić stabilność oraz rozwój gospodarstwa.

