Chowacz czterozębny – niechciany gość z wizytą?

Doradcy Agrotechniczni PROCAM rozpoczęli manewry entomologiczne w 2023 roku. Jak widać wiosna przed nami, na polach rzepaku i nie tylko, Doradcy PROCAM rozstawiają już żółte naczynia.

Chowacz czterozębny to chrząszcz o ciele ok. 2,5 mm. Owad ten może powodować duże szkody w przypadku żerowania na roślinach uprawnych, zwłaszcza na rzepaku.

Doradcy PROCAM są już przygotowani na sygnalizację tych tak groźnych szkodników.

Mimo, że temperatura gleby jest jeszcze daleka od temperatury wskazanej do wybudzania się zimujących szkodliwych ryjkowców, chowaczy a suma temperatur efektywnych daleka od optymalnej, to powinniśmy być gotowi na wizyty tych chrząszczy na polach.

Jednak mając na uwadze, że w styczniu mieliśmy już naloty chowacza czterozębnego, a wyloty w 2021 roku mieliśmy już 21 lutego, istnieje prawdopodobnie możliwość, że wybudzone szkodniki są gdzieś przyczajone i w godzinach południowych wraz ze wzrostem temperatury będą zdolne do kopulacji, a następnie składania jaj.

Chowacz czterozębny i długoterminowa prognoza

Patrząc na długoterminową prognozę pogody, raczej nie będziemy się w najbliższym czasie spodziewali wzmożonych nalotów tych szkodników. Jednak lokalnie, tak jak to było w poprzednich latach, możemy mieć z tymi małymi szkodnikami problemy. Dlatego też musimy potrzeby zabiegu insektycydowego rozpatrywać bardzo lokalnie, abyśmy podczas majowych lustracji nie byli zdziwieni, że łodygi naszych roślin rzepaku są zasiedlone przez larwy czy to chowacza brukwiaczka, czy to chowacza czterozębnego.

Kilka praktycznych wskazówek:

Żółte naczynia umieszczamy na polu (ok. 20 m od brzegu) od strony nalotu szkodników, czyli lasu, wszelkich innych zadrzewień i krzaków.

Na rynku dostępne są żółte naczynia z przykrywką (sitko). Jeśli naczynie nie jest przykrywane specjalnym sitkiem, wówczas kilka cm poniżej krawędzi brzegu trzeba przewiercić małe otwory, aby w razie opadów z naczynia nie przelał się płyn/woda i złapane owady.

Żółte naczynie w ok. ¾ wypełnia się wodą/płynem.

Żółte naczynie w okresie wczesnej wiosny, kiedy w nocy możliwe są spadki temperatur poniżej 0°C wypełnia się zimowym płynem do spryskiwaczy.

Jeśli występują opady to w razie konieczności trzeba wylać płyn zmieszany z wodą i uzupełnić pojemnik płynem.

W środku wiosny, gdy nie występują już nocne spadki temperatur, żółte naczynia wypełnia się wodą z niewielką ilość płynu zmniejszającego jej napięcie powierzchniowe, np. płynu do naczyń, by uniemożliwić złapanym owadom wydostanie się z pułapki.

Żółte naczynia podnosimy wraz ze wzrostem roślin, na wysokość łanu. Monitoring żółtych naczyń prowadzimy regularnie, najlepiej o zbliżonych godzinach, np. w południe.

Zapraszamy do monitoringu upraw rzepaku na swoich polach, więcej szczegółów u Doradców PROCAM. https://www.procam.pl/kontakt/