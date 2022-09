Ciągnik rolniczy – jak go zarejestrować  bez dokumentów?

Ciągnik rolniczy jest maszyną, bez której nie może obyć się żadne gospodarstwo rolne. Choć coraz więcej rolników decyduje się na zakup nowego model, to jednak nadal bardzo dużą popularnością cieszą się ciągniki używane. Transakcja ich nabycia może się jednak okazać kłopotliwa w sytuacji, kiedy poprzedni właściciel nie posiada kompletu dokumentów. Co zrobić w takim przypadku? Podpowiadamy.

Dlaczego warto inwestować w używane ciągniki rolnicze?

Zakup używanego sprzętu niesie za sobą wiele korzyści. Głównym plusem jest oczywiście cena, która jest o wiele mniejsza niż w przypadku nowego modelu. Maszyny starszego typu pozbawione są skomplikowanych systemów sterowania. Łatwość obsługi jest dla wielu osób bardzo dużą zaletą. Prostsza konstrukcja niesie również za sobą większą dostępność części zamiennych.

Kupując używany traktor warto postawić na ciągnik New Holland na giełdzie Mascus.pl . Model ten niesie za sobą gwarancję jakości. Sprawdzi się w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach. Zakup używanego sprzętu stwarza jednak takie zagrożenie, że dotychczasowy właściciel nie będzie posiadał kompletu dokumentów.

Taka sytuacja generuje bardzo wiele problemów. Przerejestrowanie pojazdu wymaga bowiem posiadania aktualnego dowodu rejestracyjnego, badania technicznego, karty pojazdu, potwierdzenia polisy OC i umowy kupna. Nie oznacza to jednak, że rejestracja będzie niemożliwa. Istnieją bowiem sposoby na pomyślne zakończenie takiego zamieszania.

Jak zarejestrować ciągnik rolniczy bez dokumentów?

Warto wiedzieć, że jeżeli dany pojazd był już kiedyś zarejestrowany to jest możliwość jego przerejestrowania. Istnieje sposób na pozyskanie danych pojazdu i zmianę numeru rejestracyjnego. Co więc należy zrobić?

Pierwszym krokiem jest udanie się do Wydziału Komunikacji, w którym zarejestrowany był ciągnik. Obsługa pomoże nam odnaleźć dany pojazd w swoim archiwum. Wówczas należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconych dokumentach. W ten sposób możemy dokonać ponownej rejestracji.

W sytuacji, kiedy nie posiadamy starych tablic rejestracyjnych należy udać się do naszego Wydziału Komunikacji. Do wykonania tego zadania potrzebne będą nam wcześniej uzyskane dane. Na podstawie przedstawionych dokumentów wydany będzie nowy dowód rejestracyjny. Jeżeli pojazd nie posiada polisy OC to należy pilnie ją wykupić. Podobnie sprawa wygląda z brakiem dokumentów potwierdzających aktualny przegląd techniczny.

Co należy zrobić, żeby zarejestrować traktor?

W pierwszej kolejności należy skompletować wszystkie potrzebne do tego celu dokumenty. Wśród nich powinny znaleźć się: dowód rejestracyjny, aktualny przegląd, karta pojazdu, aktualne ubezpieczenie OC, umowa kupna, a także nowe tablice rejestracyjne. W przypadku zakupu pojazdu zza granicy powinniśmy posiadać także tłumaczenia wszystkich dokumentów.

Następnym krokiem jest wypełnienie wniosku o rejestrację ciągnika. Powinno się to zrobić w ciągu 30 dni od momentu kupna pojazdu. Złożony wniosek rozpatrywany jest przez Wydział Komunikacji. Otrzymujemy tymczasową rejestrację pojazdu, a właściwą dostaniemy w okresie około miesiąca. W tym czasie można legalnie korzystać z traktora na podstawie tymczasowego pozwolenia. Po upływie kolejnych 30 dni odbieramy dowód rejestracyjny i kończymy cały czasochłonny proces.

Ile kosztuje rejestracja ciągnika rolniczego?

Na ogół podstawowe koszty rejestracji traktora zamykają się w kwocie 100 zł. Co się na nie składa? Przede wszystkim jest to wyrobienie nowego dowodu rejestracyjnego. Usługa ta kosztować nas będzie około 55 zł. O wiele mniejsze koszta pochłaniają naklejka legalizacyjna i wydanie czasowego pozwolenia. Kosztują one kolejno 12 i 14 zł.

Warto wziąć jednak pod uwagę możliwość wystąpienia dodatkowych kosztów. W przypadku, kiedy ciągnik pochodzi z innego powiatu należy uiścić opłatę za nowe tablice rejestracyjne. Ich cena to około 40 zł. Zupełnie oddzielnym wydatkiem jest obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jego koszt może wynosić nawet kilkaset złotych. Około 70 zł będzie kosztować nas przegląd techniczny.

Jaka kara grozi za niezarejestrowanie ciągnika rolniczego?

Należy zdawać sobie sprawę, że rejestracja ciągnika rolniczego jest obowiązkowa. Bez niej nie mamy prawa się nim poruszać. Rolnik, który nie spełnił tego obowiązku i nie zarejestrował pojazdu podlega każe. Wynosi ona od 200 do 1000 złotych i jest nakładana w drodze decyzji administracyjnej.

Warto jednak wiedzieć, że jazda niezarejestrowanym pojazdem a jazda bez dowodu rejestracyjnego to dwie różne rzeczy. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie w 2018 roku kierowcy nie muszą posiadać przy sobie dowodu rejestracyjnego. Traktor musi być jednak wcześniej zarejestrowany. Organy uprawnione do kontroli są w stanie zweryfikować potrzebne im informacje bez posiadania przez kierowcę niezbędnych dokumentów. Bez zmian pozostaje jednak kwestia posiadania przy sobie prawa jazdy, które cały czas obowiązuje. Za jego brak grozi mandat. Osoba kontrolująca ma także prawo zapytać o to gdzie znajduje się dowód rejestracyjny.

Fot. www.freepik.com