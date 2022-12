Ciągniki Fendt – dostępne modele dedykowane do gospodarstw 50-100 ha

Z reguły im większy areał, tym więcej mocy powinien mieć traktor. Warto jednak wziąć pod uwagę również specyfikę procesu produkcji oraz rodzaj gleb i ukształtowanie terenu. Sprawdziliśmy, jakie używane ciągniki Fendt będą dobre do gospodarstwa 50-100 ha. Zobacz, co warto wiedzieć o tych maszynach.

Wielkość gospodarstw a moc ciągnika – jakie traktory Fendt sprawdzą się na 50-100 ha?

Ciągniki Fendt to nowoczesne maszyny rolnicze polskiego dystrybutora. Najprostszy sposób doboru ciągnika rolniczego do gospodarstwa to metoda wskaźnikowa. Zakłada ona, że im większy areał, tym wydajniejszy musi być traktor, co oznacza, że powinien mieć większą moc silnika.

Zgodnie z tą zasadą, dla większych gospodarstw o powierzchni 50-100 ha odpowiednie będą maszyny o mocy 144-258 kW (czyli 200-350 KM). Najpopularniejsze na rynku wtórnym , które spełniają te kryteria to modele 724, 824 i 828. Wspomniane modele znajdziesz na stronie z używanym sprzętem rolniczym Mascus.pl.

Warto jednak pamiętać, że dokładne zapotrzebowanie na moc będzie zależeć również od innych czynników. Przy lekkich glebach i mniej wymagającym terenie często wystarczą traktory o mocy bliższej dolnej wartości z zakresu. Z kolei im cięższe gleby i bardziej pofałdowany teren z większą liczbą zboczy, tym silnik maszyny powinien być mocniejszy.

Zapotrzebowanie na moc i klasę siły uciągu ciągnika można wyliczyć jeszcze dokładniej na podstawie karty technologicznej dla konkretnego rodzaju działalności rolnej. Do uzyskanego wyniku zwykle dodaje się wtedy 10-20% zapasu na poczet przyszłej modernizacji gospodarstwa.

Ciągniki rolnicze Fendt 724

Fendt 724 to traktory, które mimo dość kompaktowych rozmiarów (długość 5227 mm i masa 7,9 t) oferują duże możliwości oraz wyróżniają się niezawodnością i komfortem pracy. Są to jedne z najmocniejszych maszyn z serii 700 o mocy znamionowej 174 kW (237 KM). Ciągniki wyposażone są w cenioną przez rolników przekładnię bezstopniową Vario, a na rynku można znaleźć modele z aż czterema różnymi wariantami wyposażenia (Power, PowerPlus, Profi, ProfiPlus).

Traktory Fendt 824 z rynku wtórnego

Rolnicy, którzy potrzebują jeszcze cięższej maszyny, mogą wybrać Fendt 824 Vario. Przy masie 9,3 tony ciągnik ma moc 181 kW (246 KM). Wyróżnia się takimi technologiami jak skuteczny system prowadzenia równoległego czy układ regulacji ciśnienia w oponach VarioGrip, które przekładają się na większą wydajność i niższe zużycie paliwa. Nowe modele Fendt z serii 800 to prawie jedna trzecia traktorów tej klasy sprzedawana w Europie Zachodniej, a używane ciągniki także cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.

Ciągniki rolnicze Fendt 828

Najpopularniejszymi ciągnikami rolniczymi Fendt z serii 800 na rynku wtórnym są jednak nie modele 824, a 828 Vario o masie własnej 9,5 tony. Maszyny wyposażono w jeszcze potężniejsze silniki o mocy znamionowej aż 211 kW (287 KM). W porównaniu do traktorów Fendt 824 mają też wyższy maksymalny moment obrotowy przy 1450 obr./min. (1217 zamiast 1054).