CIECH Sarzyna zaprezentowała działanie swoich flagowych produktów na Dniach Pola 2019 r.

12 czerwca br. w Orłowie, koło Nowego Dworu Gdańskiego (woj. pomorskie), odbyły się kolejne Dni Pola CIECH Sarzyna. Największy polski producent środków ochrony roślin zaprezentował rolnikom, dystrybutorom oraz przedstawicielom mediów z branży rolniczej skuteczne rozwiązania stosowane w głównych uprawach polowych w Polsce – pszenicy ozimej i jarej, jęczmieniu jarym, kukurydzy oraz rzepaku ozimym. Uczestnicy wydarzenia mieli również okazję przekonać się, że Grupa CIECH oferuje szersze niż tylko środki ochrony roślin portfolio produktów dla rolników – m.in. ograniczający kurzenie się nieutwardzonych dróg i podwórek chlorek wapnia czy sodę oczyszczoną stosowaną jako składnik pasz.

– Co roku zapraszamy naszych klientów do obejrzenia naszych poletek pokazowych, dając im możliwość sprawdzenia w praktyce efektów działań naszych produktów. Nie boimy się weryfikacji ich jakości – mamy wyjątkowe doświadczenia badawczo rozwojowe i produkcyjne, poparte ponad 50-letnią tradycją produkcji środków ochrony roślin. Wraz z ciągłym doskonaleniem technologii wytwarzania i inwestycjami

w nowoczesne linie, pozwala nam to utrzymywać najwyższą jakość naszych produktów, dzięki której jesteśmy najpopularniejszym producentem herbicydów zbożowych na polskim rynku Co roku prezentujemy też nowości – tym razem także produkty innych spółek z naszej Grupy, na przykład chlorek wapnia, stosowany w technicznej obsłudze gospodarstw, czy dodatek do pasz SOBIC FEED – mówi Jacek Skwira, Dyrektor Marketingu Strategicznego i Zarządzania Portfelem Produktów w biznesie AGRO Grupy CIECH.

Uczestnicy tegorocznych Dni Pola mieli okazję na własne oczy zobaczyć, jak skuteczne są produkty CIECH Sarzyna. Specjaliści i eksperci prezentowali na każdym z poletek działanie produktów Spółki

w danej uprawie, odpowiadając jednocześnie na pytania uczestników dotyczące poszczególnych upraw

i produktów, a także przybliżając liczne korzyści ze stosowania kombinacji różnych środków ochrony.

Do ochrony upraw pszenicy (zarówno jarej jak i ozimej) oraz jęczmienia zastosowano przede wszystkim różne produkty z rodziny CHWASTOX, najpopularniejszej marki herbicydów zbożowych w Polsce, która szybko i skutecznie zwalcza chwasty. Substancja aktywna MCPA stosowana w marce CHWASTOX nie powoduje ich uodparniania się na jej działanie, co potwierdza praktyka rolnicza oraz opinia świata nauki. Ciągle doskonalony skład produktów zapewnia ich wygodne stosowanie i możliwość łatwego łączenia

z innymi środkami ochrony roślin. Na polach z pszenicą i jęczmieniem można było zobaczyć również działanie kombinacji CHWASTOX z AMBASADOR 75WG, środkiem stosowanym nalistnie

i przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych, czy produktem zawierającym substancję Tribenuron metylu 75 WG, zwalczającym podstawowe chwasty dwuliścienne w uprawie zbóż. Regulacja wzrostu została przeprowadzona preparatem WINDSAR 250 EC, który zawiera trineksapak etylu. Ochronę przeciwko chorobom grzybowym zapewniły fungicydy AZOKSAR 250 SC (azoksystrobina), ASKALON 125 SC (flutriafol) i TARCZA Łan Extra 250 EW (tebukonazol).

Na poletkach z kukurydzą zaprezentowana została nowość – TEZOSAR® 500 SC, jedyny herbicyd na rynku zawierający terbutylazynę w wersji solo. Środek ten doskonale zwalcza uciążliwe chwasty dwuliścienne w uprawie kukurydzy. Dzięki właściwościom substancji aktywnej chroni plantację przed ponownymi

wschodami chwastów nawet do 8 tygodni. TEZOSAR® 500 SC dołączył do dobrze znanych

i cieszących się uznaniem wielu użytkowników produktów NIKOSAR® 060 OD i JUZAN 100 SC. Dzięki temu klienci CIECH zyskali świetny komponent do mieszanin z innymi preparatami, który znacznie poszerza spektrum zwalczanych chwastów.

Z kolei w ochronie rzepaku zastosowane zostały łącznie dwa produkty – SZABLA 480 EC i produkt zawierający Metazachlor 500 SC. Na poszczególnych poletkach zaprezentowane zostały różne warianty dawek użytych produktów. Mieszaniny tych produktów, zastosowane jesienią, do trzech dni po siewie, zapewniają ochronę rzepaku przed najważniejszymi chwastami występującymi w tej uprawie.

Podczas Dni Pola 2019 w Orłowie Grupa CIECH zaprezentował także po raz pierwszy rozwiązania innych spółek CIECH, które mogą być przydatne w rolnictwie – m.in. chlorek wapnia. Środek ten, dzięki jego właściwościom zwiększającym wytrzymałość i integralność nieutwardzonych nawierzchni, znacznie ogranicza występowanie kurzu na drogach, parkingach, placach i podwórkach, a jednocześnie przyczynia się do ograniczenia kosztów utrzymania dróg (nawet o 80%). Zaprezentowana została także soda paszowa SOBIC FEED. To ważny dodatek do pasz, który zwiększa efektywność procesu żywienia zwierząt, poprawiając m.in. transport składników odżywczych do komórek.

Po części merytorycznej, uczestnicy Dni Pola mogli także wziąć udział w pikniku z licznymi atrakcjami, oraz zapisać się do programu Partnerskiego „Twoja Sarzyna” skierowanego do gospodarstw rolnych. Uczestnictwo w programie pozwala rolnikom na osiąganie wielu korzyści: dostępu do informacji

o rozwiązaniach i nowych produktach CIECH, możliwości wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, bezpośredniej obsługi przez przedstawicieli CIECH Sarzyna czy też uczestnictwa w spotkaniach

i szkoleniach organizowanych przez CIECH Sarzyna. Nie bez znaczenia jest też wymiar finansowy bezpośredniej współpracy.

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) oraz żywic. Jest największym producentem środków ochrony roślin w Polsce, a także głównym dostawcą żywic na rynku krajowym. Pełen asortyment wyrobów Spółki obejmuje ponad 1000 pozycji i ich pochodnych. Do najbardziej znanych znaków handlowych należą marki z segmentu AGRO: CHWASTOX, AGROSAR 360SL oraz ZIEMOVIT, a także Żywice spod marki Epidian. Firma, poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki

w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce i Australii. Jej produkty trafiają do ponad 40 krajów całego świata.

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich

i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie – Börse Frankfurt. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.