Co warto wiedzieć o leasingu dla rolników?

Rozpoczęcie i rozwijanie własnej działalności rolniczej wymaga kosztownych inwestycji, m.in. w maszyny, samochody czy sprzęt czyszczący. Można kupić je za gotówkę lub skorzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Do najkorzystniejszych z nich należy leasing.

Co warto wiedzieć na temat leasingu? Sprawdź to w niniejszym artykule. Dowiedz się, jakie są warunki jego otrzymania i co może być przedmiotem umowy. Poznaj również najważniejsze zalety tej formy finansowania.

Na czym polega leasing?

Leasing pozwala korzystać z wybranego środka trwałego na zasadach zbliżonych do dzierżawy. Leasingobiorca otrzymuje przedmiot należący do firmy leasingowej i może z niego korzystać zgodnie z zasadami umowy – przede wszystkim musi terminowo opłacać raty. Po zakończeniu leasingu może przejąć prawo własności do używanej rzeczy.

Kto może skorzystać z leasingu dla rolnika?

Leasing jest łatwo dostępny dla rolników bez względu na wielkość prowadzonego gospodarstwa. Mogą z niego skorzystać zarówno duże przedsiębiorstwa rolne, jak i indywidualni rolnicy, w tym osoby niedysponujące numerem NIP.

Warunki otrzymania leasingu

Aby otrzymać decyzję o przyznaniu leasingu, należy przejść przez niezbędne procedury weryfikacyjne. Większość firm leasingowych wymaga, aby rolnik prowadził już działalność przez określony czas, zwykle co najmniej 6 miesięcy. Zdolność leasingowa jest sprawdzana znacznie mniej szczegółowo niż zdolność kredytowa.

Niezbędne może okazać się przedstawienie następujących dokumentów:

oświadczenia o wynikach finansowych z ostatniego roku,

umowy dzierżawy gruntu,

potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego,

dokumentów potwierdzających zarejestrowanie działalności rolniczej.

Jednym z warunków zawarcia umowy może być wpłacenie czynszu inicjalnego, czyli kwoty wkładu własnego. Najczęściej będzie to konieczne w przypadku uproszczonego trybu weryfikacji zdolności leasingowej. Wymagana opłata wstępna jest niższa niż w przypadku finansowania inwestycji kredytem.

Jakie przedmioty można sfinansować?

Przedmiotem leasingu może być różnego rodzaju sprzęt rolniczy, zarówno nowy, jak i używany. Można nim sfinansować m.in.:

traktory,

ciągniki,

agregaty uprawowe,

ładowacze,

zgrabiarki,

prasy rolnicze,

siewniki,

kosiarki,

opryskiwacze,

sadzarki,

kombajny.

Rolnik może także sfinansować leasingiem inne przedmioty, np. maszyny czyszczące, wózki widłowe, panele fotowoltaiczne, maszyny do obróbki materiałów, urządzenia do przetwórstwa rolno-spożywczego czy sprzęt budowlany. W leasing można również wziąć samochód, np. dostawczy czy ciężarowy.

Zalety leasingu

Łatwa dostępność to nie jedyna zaleta finansowania inwestycji rolniczych leasingiem. Sprawdź pozostałe powody, dla których warto skorzystać z tego źródła.

Brak zamrażania kapitału

Leasing, podobnie jak inne zewnętrzne źródła finansowania, pozwala uniknąć zamrażania kapitału. Rolnik nie musi przeznaczać na inwestycje jednorazowo sporej kwoty gotówki, lecz opłaca nieduże raty ze swoich bieżących przychodów. Zaoszczędzone środki może przeznaczyć na dowolne cele, np. inne inwestycje, zatrudnienie pracowników czy zabezpieczenie płynności finansowej swojego gospodarstwa.

Sezonowy harmonogram spłaty

Sporą zaletą leasingu dla rolników są elastyczne warunki umowy. Wiele firm leasingowych umożliwia im korzystanie z sezonowego harmonogramu spłaty. Leasingobiorca opłaca wtedy wyższe raty w miesiącach uzyskiwania najwyższych dochodów, a niższe w okresach poza sezonem.

Korzystny wykup lub wymiana przedmiotu na nowy

Po zakończeniu umowy i zapłaceniu ostatniej raty rolnik, który korzysta z leasingu, może zostać formalnym właścicielem przedmiotu. W przypadku leasingu finansowego staje się to automatycznie, natomiast leasing operacyjny zakłada dobrowolny wykup na korzystnych warunkach. Rolnik może wtedy nadal korzystać ze sprawdzonych w swoim gospodarstwie maszyn – bez narażania się na przestój w działalności.

Jeśli leasingobiorca zrezygnuje z wykupu leasingowanego przedmiotu po zakończeniu leasingu operacyjnego, może wymienić przedmiot na nowy, np. o lepszych parametrach. Będzie to wymagało zawarcia kolejnej umowy leasingowej.

Brak negatywnego wpływu na zdolność kredytową

Leasing nie obniża zdolności kredytowej rolnika. Dzięki temu może on w razie potrzeby sfinansować kredytem inne inwestycje potrzebne w prowadzeniu gospodarstwa.

Grafika: freepik