Pierwszy wczesnowiosenny oprysk fungicydowy na zboża ozime, czyli zabieg T1 ma kluczowy wpływ na zdrowotność roślin w kolejnych fazach ich rozwoju.

Co zastosować na pierwszy zabieg fungicydowy na zboża ozime? Pierwszy wczesnowiosenny oprysk fungicydowy na zboża ozime, czyli zabieg T1 ma kluczowy wpływ na zdrowotność roślin w kolejnych fazach ich rozwoju. Prawidłowo przeprowadzony oprysk na T1 skutecznie zwalcza sprawców chorób podstawy źdźbła i liści. A stawka jest wysoka. Bowiem straty w plonie powodowane przez te patogeny sięgają 30%, a niejednokrotnie dochodzą do 50%.

Zabieg T1 w zbożach ozimych

Zabieg T1 w pszenicy i innych oziminach ma istotny wpływ na kształtowanie plonu, gdyż straty spowodowane przez rozwijające się choroby mogą być naprawdę duże. Głównym celem przeprowadzenia zabiegu T1 w uprawach zbożowych jest skuteczne ograniczenie szkodliwości chorób atakujących podstawę źdźbła oraz liście w okresie wiosennym.

Jakie choroby zwalcza się w zabiegu T1 w zbożach ozimych?

Rolnicy co roku zmagają się z chorobami podstawy źdźbła (chorobami podsuszkowymi), jak np. łamliwość źdźbła zbóż i traw oraz aparatu asymilacyjnego, m.in.: mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza brunatna pszenicy, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia. Intensywność rozwoju sprawców warunkuje pogoda – deszczowa i wilgotna dla większości z nich sprzyja wzrostowi grzybni i rozsiewaniu zarodników. Z kolei nasilenie objawów na roślinach zależy w dużej mierze od skuteczności zabiegów ochrony roślin, a tu znaczenie mają opryski na T1 i odpowiednio dobrane fungicydy na zboża ozime.

Kiedy należy wykonać oprysk na T1 w zbożach ozimych?

Zabieg T1 w pszenżycie, pszenicy, życie, jęczmieniu ozimym wykonuje się zazwyczaj od początku strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30–31). Stopień rozkrzewienia ozimin także wyznacza termin na zabieg T1 w zbożach. Oziminy, które już jesienią dobrze rozkrzewiły się, narażone były na infekcje jeszcze przed zakończeniem wegetacji. W tym wypadku oprysk na T1 należy przyspieszyć (BBCH 29–30). Podobnie w sytuacji przedplonów zbożowych czy wcześniejszych siewów.

Pierwszy zabieg fungicydowy w zbożach wykonuje się niezwłocznie, jeżeli na plantacji widoczne są objawy przynajmniej jednej z chorób podstawy źdźbła i/lub aparatu asymilacyjnego w stopniu świadczącym o przekroczeniu progu szkodliwości. Stwierdzenie jakichkolwiek nieprawidłowości, szczególnie w warunkach sprzyjających rozwojowi i zarodnikowaniu patogenów jest sygnałem do szybkiej interwencji. Fungicyd na T1, który skutecznie zwalczy kilka jednostek chorobowych, jest jedynym skutecznym rozwiązaniem.

Przeczytaj również: https://www.agro.basf.pl/pl/serwisy/z-praktyki-dla-praktykow/kompleksowa-ochrona-zboz-wczesna-wiosna/

Jakie substancje czynne na T1?

Fungicydy na zboża ozime T1 muszą działać kompleksowo! Należy więc dobrać substancje czynne o jak najszerszym spektrum, aby jak najsilniej ograniczyć możliwości rozwojowe patogenów. Zabieg T1 w zbożach wykonuje się, gdy temperatura powietrza niejednokrotnie wynosi kilka stopni Celsjusza, a amplituda dzienna ulega znacznym wahaniom. Dlatego warto wybrać substancje, które:

działają niezależnie od temperatury,

są szybko wchłaniane przez roślinę, przez co stają się odporne na zmywanie przez deszcz,

wykazują działanie zapobiegawcze i interwencyjne na patogena.

Substancjami takimi są m.in. boskalid, krezoksym metylowy, metrafenon.

Boskalid

Związek z grupy karboksyamidów (wg FRAC grupa 7). Hamuje oddychanie grzybów. W roślinie działa systemicznie i powierzchniowo.

Krezoksym metylowy

Związek z grupy strobiluryn (wg FRAC grupa 11). Rozprzestrzenia się przez dyfuzję w fazie gazowej na liściach. W roślinie wykazuje działanie lokalnie układowe.

Metrafenon

Związek z grupy pochodnych ketonu difenylowego (wg FRAC grupa 50). W roślinie działa układowo.

Fungicyd na zboża ozime na T1

Wybierając fungicyd, warto zwrócić uwagę na synergizm kilku substancji czynnych, co sprawia, że oprysk na T1 jest jeszcze bardziej skuteczny. Niebagatelne znaczenie ma też stężenie substancji czynnych i rotacja, co minimalizuje ryzyko pojawiania się odporności. Fungicyd na T1 musi działać zapobiegawczo, chroniąc roślinę przed infekcją oraz interwencyjnie – zwalczając trwające już zakażenie.

Rozwiązaniem takim jest Duet na Start , bazujący na dwóch fungicydach Empartis® oraz Flexity®, a zarazem na trzech substancjach czynnych: boskalid (200 g/l), krezoksym metylowy (100 g/l), metrafenon (300 g/l). Dwie pierwsze zapewniają pozytywne efekty fizjologiczne w rozwoju roślin w postaci lepszej gospodarki substancjami pokarmowymi i wodą oraz efektywniejszym wykorzystaniem azotu, a przez to lepszym rozwojem kłosa. Duet na Start to koncentrat stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, który stosuje się w życie ozimym, pszenicy, pszenżycie, jęczmieniu ozimym w dawce 0,5 l/ha – Flexity® oraz 1,5 l/ha – Empartis®.

Reasumując, środek grzybobójczy na T1 w pszenicy i innych oziminach, czyli Duet na Start wyróżnia się przede wszystkim: