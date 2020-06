Czas na pierwszy pokos. Przygotuj swoje maszyny rolnicze!

Maj to w rolnictwie miesiąc szczególny. Przychodzi wtedy pora na pierwsze koszenie traw na łąkach i pastwiskach. Stanowi to niemałe obciążenie zarówno dla ciągników, jak i maszyn wykorzystywanych do przeprowadzania pokosu. Po okresie zimowym i wczesnowiosennym, gdy sprzęt nie był zbytnio obciążany, warto dokonać dokładnego przeglądu najistotniejszych elementów i wymienić stare, zużyte części na nowe. Sprawdźmy zatem, na co warto zwrócić szczególną uwagę, by uniknąć wszelkich niepotrzebnych awarii w trakcie pracy w polu.

Przygotowanie traktora

W większości gospodarstw rolnych nie wykorzystuje się specjalnych maszyn do koszenia traw. Służy do tego ciągnik oraz doczepiana do niego kosiarka, napędzana przez wałek odbioru mocy. Dlatego zanim zaczniemy jakiekolwiek prace, warto zastanowić się nad stanem naszego traktora. Jeżeli po zimie nie wymienialiśmy jeszcze oleju silnikowego, to teraz jest na to najwyższy czas.

Przeniesienie mocy

Gdy ciągnik jest już gotowy, należy skupić się na stanie elementów przenoszących moc do podpinanych maszyn. Mowa oczywiście o wałku przekaźnikowym, mocowanym z tyłu każdego traktora. Pamiętajmy, że istotna jest nie tylko sama funkcja przenoszenia mocy, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Wałek nie może posiadać obluzowanej lub w ogóle oberwanej osłony, ponieważ stanowi to duże zagrożenie dla osób, które będą znajdowały się w pobliżu ciągnika. Na końcówkach powinny znajdować się odpowiedniego rodzaju zaczepy, pasujące zarówno do traktora jak i napędzanej maszyny, a sam wałek musi mieć odpowiednią długość. Inaczej mogłoby dojść do rozpięcia się podczas pracy, a to doprowadziłoby do katastrofalnych uszkodzeń.

Obsługa kosiarki

W polskich gospodarstwach rolnych zdecydowanie najczęściej korzysta się z kosiarki bębnowej, zwanej też rotacyjną. Jest ona niedroga, prosta w budowie i łatwo ją utrzymać w dobrym stanie. Przed pierwszym pokosem należy jednak dokonać dokładnego oczyszczenia oraz przeglądu maszyny i ewentualnej wymiany zużytych części. Zacznijmy od paska napędowego. W tym celu warto zdjąć osłony, by przyjrzeć się czy nie ma on spękań bądź naderwań. Wszystkie tego typu wady dyskwalifikują pasek, ponieważ mógłby pęknąć pod obciążeniem. Następna sprawa to noże, które mogą być mocno zużyte po poprzednim sezonie. Jeżeli tak jest, powinniśmy czym prędzej zamówić nowe.

