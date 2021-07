Czy dobrze karmimy kota?

Wydaje się, że znamy swojego kota i zapewniamy mu doskonałe warunki do życia. Podstawą jest odpowiednia dieta. Czy rzeczywiście dostarczamy mu najlepsze składniki? Przekonajmy się!

Każdy kot to inna historia

Każdy wielbiciel kotów to przyzna, że nie ma dwóch takich samych czworonogów. Wszystkie mają swój charakterek, zapatrywania, sposób bycia. Mimo to łączą je pewne wspólne cechy. To zdecydowanie zamiłowanie do psot, dziwnych zachowań, długiego snu i oczywiście pysznego jedzenia! To, co dobre, musi jednak też być jakościowe! Pamiętajmy o tym, dobierając jedzenie dla kota. Co równie istotne, kluczowe, by dopasować dietę do jego wymagań – wieku czy przypadłości chorobowych, przez co jedzenie musi być idealnie dobrane pod tym kątem.

Najważniejsze zasady – poznajmy je!

Niezależnie jednak od tego, zawsze warto stosować się do najważniejszych zasad żywienia kota. Przede wszystkim istotne, aby karma była pełnowartościowa. Przygotowując ją samemu, możemy tego nie zapewnić, więc lepiej kupić gotowy preparat. Dotyczy to zarówno karmy mokrej dla kota, jak i suchych granulek. Niezwykle ważne też jest, aby pokarm był odpowiednio zbilansowany pod kątem potrzeb zwierzaka, a ta oczywiście zależy od wielu czynników – wieku, rasy, stanu zdrowia. Zdecydowanie odradzamy “marketowe” produkty, w których mało jest wartościowych składników, więc podając kotu taką karmę, nie gwarantujemy mu tego, co najlepsze.

Mokra i sucha karma – czym się charakteryzują?

Wybierając suchą karmę, omijajmy szerokim łukiem produkty z dużą zawartością zbóż, bo są źle trawione przez koty. Najgorsze dla nich są takie zboża jak jęczmień, pszenica, owies itd. W posiłkach musi znaleźć się duża zawartość mięsa i jak najmniej sztucznych, szkodliwych składników. Oczywiście, suche karmy są mało wilgotne, więc zawsze zapewnijmy naszemu pupilowi dostęp do świeżej wody. Jedzenie tego typu jest bardzo wydajne i ma długi termin ważności, lecz podstawą jest mokra karma.

Ta posiada więcej wartościowych składników, jest też chętniej zjadana przez koty. Ważne, by takie jedzenie podawać w temperaturze pokojowej. Pamiętajmy, aby mieszać oba typy pokarmu, przy czym karma mokra dla kota jest wyżej w hierarchii żywieniowej, sucha zaś to posiłek uzupełniający.

Stosując się do zawartych w artykule wskazówek, dostarczymy naszemu czworonożnemu przyjacielowi pyszne, pożywne posiłki.