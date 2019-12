Czy dopłaty zostaną wyrównane?

Janusz Wojciechowski, obecny komisarz ds. rolnictwa UE, zamierza bronić przyszłego budżetu wspólnej polityki rolnej przed próbami jego ograniczenia. Walczy o to, aby końcowe decyzje nt. budżetu były korzystniejsze dla rolników, w stosunku do tego, co zostało przedstawione.

Wyzwaniem przed unijnymi rolnikami są rosnące wymagania ekologiczne, dlatego Komisja Europejska w środę, tj. 18.12.2019 roku, ma przedstawić szczegóły dotyczące tzw. europejskiego ładu. Rolnicy mogą na tym programie skorzystać, jeśli zostaną zagwarantowane odpowiednie fundusze, podkreślał polski komisarz, który będzie również starał się o wyrównanie dopłat w stosunku do rolników tzw. starej Unii.

Polska szuka sojuszników, z którymi będzie twardo negocjować w sprawie wyrównania dopłat, zarówno dla siebie, jak i innych krajów. Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa mówi, że rozmowy z zachodem w tej sprawie zaczynają iść w dobrym kierunku i co do zasady już nikt nie kwestionuje tego, że dopłaty powinny być wyrównane.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

Fot. Danuta Niedźwiecka