Boom na fotowoltaikę w Polsce nie ustaje, a na montaż instalacji decydują się zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Produkcją własnego prądu zainteresowani są również rolnicy, którzy chcą go wykorzystać do zasilania budynków gospodarczych, czy używanych systemów.

Czy fotowoltaika opłaca się rolnikowi? Z jakich dotacji może skorzystać? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Fotowoltaika dla rolnika

Powszechnie wiadomo, że gospodarstwo rolne zużywa zdecydowanie więcej energii elektrycznej niż standardowe gospodarstwa domowe. Dlatego też rozwiązaniem pozwalającym uzyskać znaczne oszczędności jest montaż paneli fotowoltaicznych, które umożliwią produkcję własnego prądu. W tym miejscu należy podkreślić, że rolnik może zostać standardowym prosumentem, jeżeli zbuduje instalację o mocy nie przekraczającej 50 kWp oraz podpisze stosowną umowę, zgodnie z którą będzie wykorzystywał wyprodukowaną energię na potrzeby własne, czyli do zasilania domu, budynków gospodarczych, czy posiadanych maszyn i urządzeń.

Warto również wspomnieć o tym, że rolnik ma dużo większe możliwości pod względem instalacji fotowoltaicznej, ponieważ może ją umieścić zarówno na dachu domu, jak i na budynkach gospodarczych, czy stelażu zbudowanym na nieuprawianym fragmencie działki. Dzięki temu istnieje możliwość zbudowania znacznie większej instalacji oraz jej optymalne usytuowanie względem stron świata (najlepiej od południa, lub południowego zachodu).

Czy fotowoltaika opłaca się rolnikowi?

Jak wygląda kwestia opłacalności fotowoltaiki w przypadku gospodarstw rolnych? Oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, ale w większości przypadków montaż paneli fotowoltaicznych przez rolnika to rozwiązanie, które jest opłacalne. Wynika to z faktu, że gospodarstwo rolne zużywa duże ilości energii, która jest kosztowna.

Instalacja fotowoltaiczna pozwala zmniejszyć rachunki za prąd. Należy również wspomnieć, że ze względu na duże zużycie, rolnik nie będzie raczej oddawał nadwyżek do sieci, w związku z czym nie straci przy ich odbiorze (odbierając własną energię tracimy 20%). Co więcej, rolnik może również dokupić specjalne magazyny energii, gdzie będzie gromadził prąd wykorzystywany w pochmurne dni, czy po zachodzie słońca.

Z czego jeszcze wynika opłacalność fotowoltaiki dla rolnika? Przede wszystkim z możliwości skorzystania z dedykowanych dotacji, których jest o wiele więcej niż w przypadku gospodarstw domowych. Z reguły również umożliwiają pozyskanie finansowania w znaczenie większej wysokości.

Dotacje

Jak już wspomniano fotowoltaika dla rolnika to rozwiązanie, które staje się jeszcze bardziej opłacalne ze względu na możliwość ubiegania się o dodatkowe dotacje. Do najpopularniejszych ogólnopolskich metod finansowania inwestycji w fotowoltaikę należy:

– program Agroenergia – dofinansowanie, którego nie można połączyć z innymi dotacjami. W jego ramach rolnik może otrzymać dotację na fotowoltaikę w wysokości:

do 20 proc. jednak nie więcej niż 15 tys. zł – moc instalacji od 10 do 30 kWp;

do 13 proc. jednak nie więcej niż 25 tys. zł – moc instalacji od 30 do 50 kWp;

– ulga inwestycyjna – również w tym przypadku dofinansowanie nie łączy się z innymi dotacjami. W ramach ulgi inwestycyjnej rolnik może w ciągu 15 lat odliczyć łącznie 25% wartości inwestycji w fotowoltaikę od płaconego przez siebie podatku rolnego;

– programy „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” – rolnik może również skorzystać z programów skierowanych dla gospodarstw domowych. Oczywiście w tym przypadku inwestycja musi polegać na założeniu paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym. Warto również sprawdzić kryteria tych programów oraz ich opłacalność w porównaniu do dotacji dedykowanych rolnikom;

– ulga termomodernizacyjna – rozwiązanie skierowane do właścicieli domów jednorodzinnych, co sprawia że mogą z niego skorzystać również rolnicy. Ulga pozwala odliczyć koszty inwestycji od podatku. Można to robić przez kolejne 6 lat, a maksymalna kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. złotych.

Rolnicy to uprzywilejowani inwestorzy

Rolnicy to uprzywilejowana grupa inwestorów, która oprócz dotacji ogólnopolskich może skorzystać jeszcze z regionalnych dofinansowań fotowoltaiki. Na poziomie województw można starać się m.in. o dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych Programów Operacyjnych, czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Aktualne możliwości należy sprawdzać na stronach internetowych poszczególnych jednostek lub odwiedzając je osobiście.

Montaż instalacji fotowoltaicznej to bardzo korzystne rozwiązanie dla rolnika, ponieważ pozwala pokryć jego wzmożone zapotrzebowanie na energię elektryczną, a co za tym idzie uzyskać realne oszczędności. Okres zwrotu z inwestycji można skrócić, dzięki uzyskaniu dotacji na jej przeprowadzenie. Oczywiście należy wybrać najkorzystniejszą spośród wielu dostępnych opcji. Optymalny wybór sprawi, że fotowoltaika dla rolnika będzie jeszcze bardziej opłacalna.