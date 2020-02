Czy Twoja uprawa jest w dobrej kondycji?

Warunki atmosferyczne stają się coraz bardziej nieprzewidywalne, dlatego rolnicy szukają rozwiązań technologicznych, które usprawniłyby ich pracę. Poszukują oni produktów, które poprawiłyby jakość i efektywność ich pracy. Dlatego też coraz bardziej popularne stają się kondycjonery wody. Poprawiają one skuteczność oprysku oraz przynoszą korzyści ekonomiczne.

Rolnicy posiadają ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat swoich gospodarstw i sposobu ich prowadzenia. Nie od dziś wiadomo, że rozwój roślin czy uzyskanie satysfakcjonującego plonu nie wynika jedynie z warunków glebowych lub atmosferycznych, ale również z jakości wody jaką stosujemy w gospodarstwach. Przy wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych, a jest ich sporo w sezonie, zdecydowanie warto przyjrzeć się alternatywnym, dostępnym na rynku rozwiązaniom jak kondycjonery wody.

– Doradzając naszym klientom w zakresie nawożenia dolistnego zawsze kierujemy się dobrem upraw, włożonym wkładem pracy oraz osiągnięciem jak najwyższego plonu. Dlatego też zalecamy najpierw przeprowadzenie analizy zasobności gleby oraz sprawdzenie pH wody. W zakresie analizy gleby potwierdzamy, iż ten zabieg powinien wskazać nam kierunek działania względem nawożenia. Natomiast przygotowanie wody do oprysku nie stanowi już dla nas kłopotu. Do każdego zabiegu zdecydowanie polecamy użycie preparatu MI6 – mówi Marek Różniak, producent nawozów marki Agrami.

Kondycjoner wody zapewniający optymalne pH wody.

MI6 to kondycjoner wody zapewniający optymalne pH wody, indykator (barwa jasnomalinowa). Zawiera on składniki pokarmowe, takie jak azot, fosfor, siarka i magnez. We współpracy z jednostkami badawczymi firma Agrami udowodniła brak wytrącania osadów przy użyciu MI6. Preparat zwiększa odporność na stres i posiada właściwości adiuwantu. Tak przygotowana woda jest bogata w składniki pokarmowe. Stanowi również bezpieczny i skuteczny „nośnik” różnych substancji aktywnych przy jednoczesnej pewności znacznie większego wchłaniania w głąb rośliny. Najważniejsze, że produkt jest bardzo ekonomiczny w stosowaniu względem kompleksowych właściwości jakie posiada.

Używanie nawozów czy też środków ochrony roślin jest nieodłącznym elementem uprawy. Wiąże się on niestety z dużymi stratami. W konsekwencji ogromna część stosowanego produktu chemicznego podczas aplikowania na roślinę jest marnowana. Trafia na glebę czy też do wód gruntowych. Z tego powodu takie działanie może doprowadzić do skażeń środowiska. Natomiast używanie kondycjonerów zmniejsza wyżej wymienione straty oraz zagrożenia. Jednocześnie podnosi efektywność stosowanych zabiegów. W wielu produktach chemicznych kondycjonery są już w jego zawartości. Jednak jego ilość i typ pozostawiają wiele do życzenia.

Kondycjonery wody regulują twardość wody oraz jej odczyn

Kondycjonery wody regulują twardość wody oraz jej odczyn, a także blokują jony metali ciężkich, co chroni substancję czynną przed niekorzystnymi zmianami oraz stwarzają jej optymalne warunki do działania. Ich stosowanie jest znakomitym rozwiązaniem podczas wykonywania oprysków, gdyż dzięki temu w znaczący sposób wzrasta skuteczność działania cieczy roboczych. Można znaleźć już wiele źródeł mówiących o wzroście efektywności wykonywanych zabiegów agrotechnicznych przy użyciu kondycjonera wody nawet do 20-30%.