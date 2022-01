Czy w Polsce jemy warzywa i owoce?

Kampania „Jemy Eko Warzywa i Owoce”. 130 kg – tyle warzyw i owoców, według badań GUS, statystycznie spożywa Polak przez rok. Czy to dużo, czy mało? Według Harvardzkiej piramidy zdrowego żywienia zaleca się spożywanie około 0,4 kg warzyw i owoców dziennie. W skali roku to około 150 kg.

Jednak będąc na diecie wegetariańskiej czy wegańskiej, ich spożycie powinno być jeszcze większe. Wybierając warzywa i owoce, powinniśmy wybierać te najwyższej jakości, czyli ekologiczne. Zachęca do tego Polska Izba Żywności Ekologicznej w swojej kampanii „Jemy Eko Warzywa i Owoce”, której ambasadorem jest Grzegorz Krychowiak.

Pozostałości chemiczne, GMO i glifosat?

Z przeprowadzonych na początku 2021 roku badań wynika, że około 20% ankietowanych nie je mięsa. Ich dieta składa się więc przede wszystkim z warzyw i owoców. Te, uprawiane w konwencjonalny sposób, mogą jednak zawierać pozostałości po nawozach przemysłowych. Ich pozostałości są niebezpieczne szczególnie dla niemowląt i małych dzieci, np. ze względu na nie w pełni dojrzały układ odpornościowy. W produktach konwencjonalnych możemy znaleźć m.in. metale ciężkie (takie jak kadm, ołów, rtęć), które kumulują się w organizmie w ciągu całego życia i mogą prowadzić do zmian w układzie nerwowym. Tych substancji nie używa się za to w rolnictwie ekologicznym.

W diecie wegetarian i wegan głównym źródłem białka są rośliny strączkowe, przede wszystkim niezwykle „plastyczna” kulinarnie soja. Jej forma przetworzona tofu ma zastosowanie zarówno do wyrobu produktów „mięsopodobnych”, jak i deserów. W konwencjonalnej uprawie soi znajdują się prawie wyłącznie odmiany zmodyfikowane genetycznie (GMO), z zaprogramowaną tolerancją na glifosat. Prowadzi to do intensyfikacji stosowania herbicydów, których substancją czynną jest glifosat, określony przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jako „potencjalnie rakotwórczy”. Aktualnie cały czas trwają intensywne badania przed podjęciem decyzji, czy przedłużyć możliwość stosowania glifosatu.

Kampania „Jemy Eko Warzywa i Owoce”

Większa wartość odżywcza, czyli zawartość witamin i minerałów, brak toksyn pochodzących z chemicznych nawozów i środków ochrony roślin oraz lepszy smak i zapach – to podstawowe zalety warzyw i owoców pochodzących z ekologicznych upraw. W swojej kampanii „Jemy Eko Warzywa i Owoce” mówi o tym Polska Izba Żywności Ekologicznej, która zrzesza krajowych producentów.

„Produkowanie w sposób ekologiczny to jest styl życia. 50 lat temu nie było pestycydów, wszyscy produkowali w sposób ekologiczny, to było oczywiste i naturalne. I właśnie rolnicy ekologiczni podjęli decyzję, że nie będą szkodzić środowisku naturalnemu. Chcą, żeby było ono zachowane w sposób niezmienny dla kolejnych pokoleń. I właśnie dzięki temu produkują żywność najwyższej jakości” – mówi Łukasz Gębka, właściciel marki Farma Świętokrzyska, członka PIŻE.

Izba właśnie opublikowała film przedstawiający producentów żywności ekologicznej i pokazujący ich pracę. Często wykorzystują oni rodzinne receptury przekazywane z pokolenia na pokolenia, dzielą się tym, co sami jedzą na swoich stołach i wracają do tradycji, dzięki czemu nie szkodzą środowisku.

„Założyłem firmę z żywnością ekologiczną, bo wiem, jak ważne jest zdrowie od środka” – mówi Grzegorz Krychowiak, piłkarz, ambasador kampanii oraz właściciel marki produkującej żywność. „Produkty oznaczone unijnym ekolistkiem są najwyższej jakości. A do tego mają niepowtarzalny smak”.

Film znajduje się na stronie www.jemyeko.com/kampania-jemy-eko-warzywa-i-owoce-film-promujacy-kampanie/ oraz na profilu Jemy Eko na YouTube: www.youtube.com/watch?v=Ghog_leLFUQ.

Kampania „Jemy Eko Warzywa i Owoce” jest finansowana przez Fundusz Promocji Owoców i Warzyw.