Czy warto postawić na pietruszkę?

W tym roku wszyscy, od konsumentów, po właścicieli sklepów z warzywami, aż po hurtowników i rolników, mają apetyt na pietruszkę.

Powodem jest dobra cena tego cennego warzywa. W tym momencie już spadła, ale jeszcze kilka tygodni temu była rekordowo wysoka.

Jednakże uprawa pietruszki wcale do łatwych nie należy.

Rolnik z Wielkopolski głównie uprawia marchew, ale w tym roku spróbował dodatkowo zasiać jeszcze 4 hektary pietruszki. Dzieląc się swoim doświadczeniem mówi, że ważna jest grubość tego warzywa oraz to aby w środku po przełamaniu było białe.

U tego rolnika pietruszka wygląda bardzo ładnie, ale na polach innych rolników wcale nawet nie wzeszła. Okazała się bardzo trudnym w uprawie warzywem.

Nasiona kupione w sklepach ogrodniczych nie są nasionami najwyższej jakości, wówczas może wystąpić problem z kiełkowaniem. Pietruszka może wcale nie wzejść lub w 20 czy 30%. Jeśli skiełkuje 50% nasion, to jest to już bardzo dużo. Kwiatostan pietruszki, z którego zbierane są nasiona, nie powstaje na każdej roślinie w tym samym momencie. To powoduje że takie rośliny z mieszanki takich nasion wschodzą w różnym czasie, a to duży problem dla plantatora.

Na rynku dostępne są też nasiona kwalifikowane. lepszej jakości, które kiełkują w tym samym czasie ale są droższe. Na równomierność wschodów wpływa również żyzność gleby. Pietruszka ma duże wymagania co do wilgotności gleby, musi mieć stałą wilgotność, utrzymującą się na poziomie ok. 75%.

Jeśli rolnik będzie nawadniał plantację, zastosuje siew w redlinach, zainwestuje w dobre nasiona, wówczas taka uprawa powinna się udać.

Opracowała: Danuta Niedźwiecka

Źródło: AGROBIZNES