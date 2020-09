Czy zwierzęta będą miały ochronę prawną?

Sejmowa Komisja Rolnictwa wykazując się troską o zwierzęta, opowiedziała się za ustawą o ochronie zwierząt. Nie zgodziła się jednak na ograniczenia w uboju rytualnym. Jeśli Sejm zaakceptuje dzisiaj poprawki do 5 dla zwierząt, eksport mięsa halal i koszer będzie możliwy do kontynuowania.

Od wieczora przez całą noc do wczesnych godzin rannych, ponad 7 godzin trwało posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa. Posłowie z różnych partii zgłaszali poprawki do ustawy o ochronie zwierząt. Były głosy za i przeciw proponowanym rozwiązaniom. Jednak najważniejsza zmiana to wykreślenie uboju rytualnego z ustawy. Niektóre poprawki nie zostały przyjęte, a niektóre będą przyjęte, bo kilka z nich było słusznych.

O takie zmiany apelowali hodowcy bydła, którzy obawiali się o ograniczenia w eksporcie i w rezultacie spadku cen żywca. Tym bardziej że rynek mięsa na potrzeby wyznaniowe w przypadku drobiu to prawie 40% eksportu. Podobnie w przypadku wołowiny, co więcej rynki arabskie czy kraje bliskiego Wschodu wciąż zwiększają zakupy. Posłowie Komisji Rolnictwa utrzymali zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zapewniając jednak odszkodowania tym, którzy finansowo na tym stracą.

Bez zmian przeszły też regulacje w sprawie psów w gospodarstwie i minimalnej długości łańcucha. Skończy się cierpienie niewinnych zwierząt, to przecież nasi bracia mniejsi. Jesteśmy za nie odpowiedzialni, powinniśmy o nie dbać, gdyż same nie są w stanie się o siebie zatroszczyć. Zwłaszcza wtedy, gdy są uwięzione na krótkich łańcuchach i w nieludzkich warunkach, a to zdarzało się dość często. Czasy mamy już takie, że noszenie prawdziwych futer to czysta fanaberia, a nie konieczność. W obecnych czasach ludzkość produkuje takie materiały, że z powodzeniem możemy nimi zastąpić futra i oszczędzić cierpienia niewinnym istotom.

Źródło: AgroBiznes