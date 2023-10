Śruby i nakrętki są powszechnie stosowane w wielu branżach współczesnego przemysłu. To mocowanie pewne, trwałe i mało problematyczne w kontekście potencjalnego rozkręcenia. Często zdarza się, iż połączeniom śrubowym towarzyszą jeszcze podkładki – to elementy o mało skomplikowanej budowie, lecz sporej funkcjonalności. W poniższym wpisie postaramy się szerzej przybliżyć rolę podkładek w połączeniach śrubowych oraz wskażemy popularne ich rozmiary dla poszczególnych zastosowań. Zapraszamy!

Rola podkładek w połączeniach śrubowych

Czym są i do czego wykorzystujemy podkładki pod śrubę? Podkładka jest częścią o niezbyt skomplikowanej konstrukcji przypominającej pierścień. Pomimo tak prostej budowy, odgrywa naprawdę ważną rolę w mocowaniu śrubowym. Pierwszą rzeczą jest odseparowanie nakrętki od materiału łączonego. W ten sposób, nie ma fizycznej możliwości rozluźnienia łączenia. Dodatkowo, ich obecność wpływa na ochronę materiału łączonego przed uszkodzeniem spowodowanym siłą docisku śruby. Tym samym, zwiększa się powierzchnia łączenia, co również pomaga w długotrwałym utwierdzaniu i zwiększa nacisk.

Rodzaje podkładek stosowanych w przemyśle

Podkładki, przez wzgląd na swoje zastosowanie mogą przybierać rozmaite formy. Najczęściej stosowanymi w przemyśle są:

podkładki zabezpieczające – eliminują luzy w połączeniach poprzez oddzielanie nakrętki od materiału łączonego;

podkładki ochronne – niwelują ryzyko pojawienia się odkształceń z uwagi na zwiększoną powierzchnię nacisku elementów na materiał;

podkładki wyrównujące – w przypadku pochylenia elementu łączonego względem gwintu, doskonale redukują pojawiającą się różnicę;

podkładki uszczelniające – uniemożliwiają przedostanie się niepożądanych czynników w głąb łączenia, co w znacznym stopniu wpływa na jego trwałość.

Dodatkowo, poszczególne rodzaje podkładek mogą różnić się od siebie materiałem wykonania, kształtem i wymiarami. Jednym z popularniejszych i stosowanych w branży mechanicznej typów tych elementów jest podkładka M26. To standardowa, okrągła podkładka o konkretnej grubości, z otworem na gwint o średnicy 26 mm. Nie są to natomiast jedyne rodzaje – bardzo często korzysta się jeszcze z podkładek sprężynujących, zębatych czy kwadratowych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze podkładek?

Najważniejszy w kontekście doboru łączeń śrubowych jest wybór produktów wykonanych z jednego tworzywa. Z tego też względu, najczęściej występującymi na rynku są podkładki stalowe. Pokrywa się je najczęściej mosiądzem bądź cynkiem, co zapobiega rdzewieniu. Niektóre modele podkładek M26 są poddawane procesowi hartowania – ma to wpływ na wytrzymałość, szczególnie przy pracy pod dużym obciążeniem.

Podkładki wykonane z termoplastów, jak chociażby PVC czy poliamid są przeznaczone głównie do uszczelniania, co ma ogromny wpływ na zabezpieczenie przed rdzewieniem. Niektóre łączenia w ogóle nie wymagają podkładek. Dotyczy to szczególnie mocowań nieruchomych, których żadna siła nie jest w stanie rozluźnić. W przypadku wykonywania łączeń śrubowych elementów poddanych drganiom czy wstrząsom, niezastosowanie podkładki M26 okaże się już ogromnym błędem.