Czym wyróżniają się nawozy dolistne z biostymulatorem MAXIMUS od EKOPLON? Wybór odpowiednich nawozów oraz biostymulatorów ma kluczowe znaczenie, aby można było uzyskać oczekiwany wzrost roślin uprawnych oraz sadowniczych.

Dodatkowo w przypadku przemysłowych upraw nie można sobie pozwolić na zastosowanie nieodpowiednich produktów, ponieważ mogłoby to narazić rolnika na duże straty.

Zamiast więc ryzykować lub tracić czas na poszukiwanie idealnego preparatu, warto skorzystać z oferty sprawdzonego producenta. Chodzi o działającą już od 1989 roku polską firmę Ekoplon, której marka MAXIMUS cieszy się dużym zaufaniem wśród klientów. Zanim jednak sięgniesz po produkty Ekoplon MAXIMUS , koniecznie sprawdź, czym się wyróżniają się i co tak naprawdę przemawia za ich zakupem.

Najważniejsze argumenty przemawiające za wyborem produktów do roślin z oferty MAXIMUS to przede wszystkim gwarancja starannie opracowanego składu oraz szybkie działanie w każdych warunkach dzięki specjalne opracowanej technologii. Produkty mogą być stosowane w małych, średnich oraz dużych gospodarstwach, a każdy klient może liczyć na pomoc ekspertów Ekoplon.

MAXIMUS to zaawansowana marka nawozów dolistnych od EKOPLON, stworzona z myślą o precyzyjnym odżywianiu roślin i wspieraniu ich w warunkach stresowych. W ramach marki dostępne są trzy linie produktowe, każda oparta na unikalnej technologii: MAXIMUS Platinum wykorzystuje technologię LSA dla maksymalnej przyswajalności składników, MAXIMUS AminoMicro bazuje na kompleksach mikroelementów z glicyną, a MAXMUS AminoPerfect to linia oparta na aminokwasach. Wszystkie produkty wzbogacone są o biostymulator MPC2, który wspomaga wzrost, regenerację i odporność roślin.

Największą popularnością z portfolio marki MAXIMUS cieszą się następujące rozwiązania:

MAXIMUS Platinum 20+20+20 – uniwersalny nawóz NPK z biostymulatorem MPC2 – idealny do większości upraw rolniczych. Wspiera rośliny w fazach intensywnego wzrostu, gdy pobieranie składników z gleby jest utrudnione. Szybko dostarcza niezbędne składniki, zwiększa odporność na chłód i wspomaga regenerację w trudnych warunkach. Można go łączyć z innymi nawozami i środkami ochrony roślin.

MAXIMUS AminoPerfect – nawóz dolistny z mikroelementami i aminokwasami, który wspiera rośliny w warunkach stresowych, takich jak susza czy chłód. Poprawia fotosyntezę, płodność kwiatów i jakość owoców, zapobiegając niedoborom składników i chorobom fizjologicznym

Ekoplon MAXIMUS AminoMicro – uniwersalny nawóz mikroelementowy z glicyną i biostymualorem MPC2, polecany do warzyw i upraw sadowniczych. Wysoka zawartość żelaza wspiera fotosyntezę, a aminokwas wzmacnia odporność roślin. Skutecznie działa w warunkach stresowych, wspomagając wzrost i rozwój.

Kiedy warto stosować preparaty do roślin uprawnych i sadowniczych?

Zalecenia związane ze stosowanie preparatów mogą się różnić w zależności od wybranego produktu. Firma oferuje zarówno produkty do stosowania wczesną wiosną w celu regeneracji korzeni, jak i rozwiązania aplikowane w fazie intensywnego wzrostu. Warto więc zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie Ekoplon, a w razie wątpliwości skorzystać z pomocy ekspertów. Pozwoli to uniknąć nietrafionych zakupów i uzyskać doskonałe efekty niezależnie od rodzaju oraz skali upraw.

Jeżeli więc szukasz profesjonalnych rozwiązań do precyzyjnego nawożenia, seria MAXIMUS z pewnością spełni Twoje oczekiwania.