Debata pt. „Pakt społeczny dla polskiego rolnictwa”

Debata – wydarzenie historyczne

Debata społeczna nt. sytuacji i przyszłości polskiego rolnictwa, która odbyła się on-line 1 lipca 2021 roku, łącząca tak wiele stron zainteresowanych dialogiem, jest niewątpliwie wydarzeniem historycznym.

Wszystkie strony dialogu szukają konsensusu, tego co łączy, a nie tego co dzieli.

W debacie udział wzięli przedstawiciele: Sejmu (w tym m.in. posłowie Jarosław Sachajko i Piotr Borys), Urzędów Marszałkowskich, Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, Starostw i Powiatów. Ponadto udział wzięli przedstawiciele polskiej nauki z wielu uniwersytetów w Polsce, Instytutów Naukowych oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a także Koalicji Klimatycznej, rolników, pszczelarzy, sadowników i hodowców. Swoją obecnością zaszczycili także reprezentanci organizacji branżowych sektora rolnego oraz przedstawiciele organizacji społecznych i pozarządowych. Organizatorzy zaprosili także przedstawicieli mediów, wyrażając nadzieję, że rolnictwo będzie zyskało coraz więcej przestrzeni w obszarze medialnym.

Debata Pakt dla rolnictwa – myśl i cel debaty

Organizacje pozarządowe zauważają zgodnie, że rolnictwo przestaje być już tylko kwestią, którą zajmować się mają wyłącznie naukowcy czy wyłącznie rolnicy.

W coraz większym stopniu rolnictwo jest obszarem, który pozostaje w zainteresowaniu nas wszystkich, czyli konsumentów, producentów, a także przedstawicieli polityki ekologicznej i środowiskowej. Rolnictwo bowiem jest z jednej strony ofiarą tego co się dzieje ze środowiskiem, jest ofiarą kryzysu ekologicznego, który dzisiaj przeżywamy.

Skutki zmian klimatu

Wszystkie czynniki klimatyczne są modyfikowane poprzez skutki zmian klimatu czyli procesu wywołanego działaniami człowieka. Rolnictwo jest również ofiarą złej polityki wodnej i zanieczyszczenia powietrza. Te czynniki wpływają bowiem na jakość plonów, czyli produktów dostarczanych konsumentom.

Z drugiej strony rolnictwo powinno kontrybuować w ochronie środowiska, ponieważ zmienia się także podejście konsumentów do rolnictwa. Również i oni chcieliby kupować towary, które nie wpływają negatywnie na środowisko.

Rolnictwo to wspólna sprawa wszystkich Polek i Polaków, wszystkich zarówno producentów jak i konsumentów.

Można oczywiście wprowadzać różne regulacje, które różne grupy uznają za słuszne, bez próby dialogu z różnymi interesjuszami całego procesu tworzenia polityki rolnej.

Społeczny Pakt dla Rolnictwa

Organizatorzy uznają, że nie tędy droga, dlatego doszli do wnioski, że stwarzają w Polsce Społeczny Pakt dla Rolnictwa, coś co będzie ponad partyjne, poza polityczne, gdzie różne grupy, różne strony zainteresowane produkcją rolną, znajdą konsensus.

Ekolodzy mają określone oczekiwania wobec produkcji rolnej, ale jednocześnie zdają sobie sprawę, że nie można tych oczekiwań wprowadzać tak, że ograniczy to możliwość produkcji rolnej. Dlatego należy wysłuchać racji różnych stron, tak jak zostało to powiedziane na początku.

Organizatorzy debaty nie chcą szukać tego co dzieli (aczkolwiek należy zdawać sobie z tego sprawę, że podziały i różnice interesów istnieją), chcą szukać tego co łączy wszystkie zainteresowane strony. Doszli oni do wniosku, żeby zbudować porozumienie, które będzie mówiło rolnikom w jaki sposób produkować bezpiecznie dla środowiska, dla swoich rodzin, dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju.

Ten sektor będzie się dalej prężnie rozwijał, a ta debata rozpoczęła właśnie proces dochodzenia do takiego paktu społecznego.

Opracowała: #Danuta Niedźwiecka

Fot. #Danuta Niedźwiecka