Dlaczego opłaca się prowadzić uprawy w tunelach foliowych?

Komercyjne uprawy warzyw, owoców, czy kwiatów ozdobnych, zwykle prowadzone są w tunelach foliowych lub szklarniach, głównie poprzez fakt, że pod osłoną rośliny te rosną i dojrzewają szybciej, a dodatkowo dają piękne i dorodne owoce. Uprawa w foliowym tunelu to dobry wybór także dla amatorów ogrodnictwa oraz tych, którzy hodują rośliny jedynie na własne potrzeby.

Jak tunel foliowy wpływa na uprawę roślin?

Wiele roślin, w tym warzyw, owoców, czy kwiatów, można uprawiać bezpośrednio w gruncie bez żadnego przykrycia takiego jak foliowe tunele. Warto jednak pamiętać, że okrycie upraw pozytywnie wpłynie na wzrost roślin czy ilość otrzymanych z nich plonów. Dlaczego warto korzystać z tuneli foliowych? Oto kilka najważniejszych powodów.

Bez odpowiedniej ochrony plony uzależnione są od panujących na zewnątrz warunków pogodowych, w tym zmiennej temperatury, przymrozków i upałów, czy ilości opadów. Tunel foliowy pozwala natomiast na kontrolę wszystkich tych czynników, szczególnie wtedy, kiedy zamontowano w nim system ogrzewania.

Tunele foliowe, podobnie jak szklarnie, wydłużają okres uprawowy, sprawiając, że warunki sprzyjające uprawom utrzymują się nawet i przez cały rok. Co więcej, możliwa w nich jest uprawa roślin ciepłolubnych, a nawet egzotycznych.

Zwierzęta, owady i inne szkodniki – one wszystkie mogą zniszczyć nasze plony, częściowo a nawet w całości. Tunel foliowy zabezpiecza uprawę, przez co nie mają one do niej dostępu.

Zbiory plonów z upraw hodowanych bez osłony są zwykle opóźnione nawet o kilka tygodni w porównaniu ze zbiorami z tunelu foliowego, w którym sprzyjające warunki przyspieszają dojrzewanie warzyw i owoców.

Tunele foliowe nadają się do uprawy roślin ciepłolubnych, przedplonowych, ziół i kwiatów ozdobnych, które pod osłoną kwitną szybciej, pełniej i zachowują żywsze kolory. Dla wielu osób inwestycja w foliowy tunel staje się sposobem na założenie własnej działalności gospodarczej. Klienci coraz chętniej sięgają po warzywa, owoce i kwiaty pochodzące od prywatnych hodowców.

Tunel foliowy z dwuspadowym dachem i grządkami na dwóch poziomach, fot. Ogrodosfera.pl

Tunel foliowy czy szklarnia – co jest lepszym wyborem?

Tunel foliowy to niejedyna forma ochrony upraw przed warunkami zewnętrznymi. Inną możliwością jest wybór szklarni, czyli stabilnej i całorocznej konstrukcji tworzonej z paneli szklanych lub poliwęglanowych. Które rozwiązanie sprawdza się lepiej? To zależy od potrzeb, posiadanego budżetu, miejsca w ogrodzie i rodzaju hodowanych upraw.

Niewielki biały tunel foliowy, fot. Ogrodosfera.pl

Na rynku dostępnych jest wiele modeli – lekkie konstrukcje składające się ze stelaża oraz rozkładanej folii, którą można wymienić, jeśli po jakimś czasie ulegnie uszkodzeniu. Ze względu na swoją lekkość, tunel foliowy może z łatwością być przenoszony z miejsca na miejsce. Nadaje się on przede wszystkim do roślin gruntowych, które chroni przed warunkami zewnętrznymi. W tunelach foliowych można zamontować systemy ogrzewania i nawadniania, jednak zwykle zaleca się ich składanie na zimę.

Dwa zielone tunele foliowe, fot. Ogrodosfera.pl

Szklarnie to stacjonarne zabudowy całoroczne, których ustawienie zawsze należy dobrze przemyśleć, ponieważ trudno jest je później zmienić. Szklarnia to prawdziwe centrum ogrodnicze, do którego przeznaczonych jest wiele akcesoriów takich jak między innymi systemy nawadniania, drzwi, okna, półki do montowania na stelażu, albo ogrzewanie. Szklarnia jest rozwiązaniem droższym od tunelu foliowego – w zamian za wyższą cenę otrzymuje się stabilną całoroczną konstrukcję.