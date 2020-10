Dlaczego rolnik powinien kupić ubezpieczenie na życie?

Ochrona życia i zdrowia jest ważną formą zabezpieczenia dla każdej grupy zawodowej, również dla rolników.

Polisa na życie może okazać się bardzo ważnym wsparciem finansowym w wielu różnych trudnych sytuacjach.

Sprawdźmy, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na życie dla rolnika oraz na co zwracać uwagę przy wyborze polisy. Kilka prostych wskazówek ułatwi wybór i pomoże znaleźć najbardziej korzystną ofertę ochrony.

Jaka polisa na życie dla rolnika?

Zajmowanie się rolnictwem nie wyklucza wypadków, kontuzji, poważnego zachorowania czy wczesnej śmierci. Zakup indywidualnego ubezpieczenia na życie jest zatem dobrym pomysłem.

Ubezpieczenie na życie w swoim podstawowym zakresie zabezpiecza najbliższych na wypadek nagłej, nieprzewidzianej śmierci ubezpieczonego. Bliscy (wskazani w umowie z ubezpieczycielem jako uposażeni) otrzymują świadczenie, które pozwoli utrzymać dotychczasowy poziom życia lub spłacić zadłużenia zmarłego.

Rolnicy są grupą zawodową, która nie może liczyć na możliwość zakupu polisy grupowej, jak bywa to w pozostałych branżach. Warto zatem zainteresować się opcją indywidualnego ubezpieczenia, które zapewni odpowiednią ochronę.

Przed zakupem polisy należy rozeznać się w dostępnych ofertach, ponieważ możliwości jest naprawdę sporo. Warto zwrócić uwagę na przedział wiekowy, w jakim możemy przystąpić do ubezpieczenia. Część ofert może oferować ochronę np. do 55 roku życia, inne z kolei do 69 roku życia. Porównanie ofert powinno również dotyczyć zakresu ochrony, by dopasować produkt do własnych, indywidualnych potrzeb.

Pod uwagę warto wziąć swoją sytuację finansową, ilość zobowiązań finansowych, ilość dzieci oraz stan zdrowia. Umowę z ubezpieczycielem można odpowiednio zmodyfikować, np. wybierając częstotliwość opłacania składki jako roczną z uwagi na moment, w którym będziemy mieć większe przychody.

Gdzie można znaleźć dobrą ofertę ubezpieczenia?

Szukanie polisy, która będzie odpowiadała naszym potrzebom może być dość czasochłonne. Warto więc skorzystać z pomocy stron, które w tym celu powstały i skupiają się na wielu firmach ubezpieczeniowych, ofertach oraz poradach. Z całą pewnością możemy sprawdzić oferty ubezpieczeń na życie w porównywarce rankomat.pl, dzięki czemu dotrzemy do naprawdę atrakcyjnych ofert.

Podczas szukania polisy na życie najlepsza porównywarka ubezpieczeń będzie również dobrym rozwiązaniem. Pomoże nam znaleźć odpowiednią ofertę, a samodzielnie trudno będzie nam dotrzeć do wszystkich korzystnych dla nas ofert.

Porównywarka jest narzędziem, które w oparciu o udzielone w krótkiej ankiecie odpowiedzi wyszukuje dla nas najbardziej dopasowanych produktów. W tym celu kontaktuje się z nami konsultant, który przedstawia ofertę, po czym możemy umówić się na spotkanie z agentem w dowolnie wybranym przez nas terminie. Cały proces wyboru polisy oraz zawarcia umowy jest dzięki temu znacznie uproszczony.

Polisa na życie – o czym pamiętać przy wyborze polisy na życie?

Dla osób spoza branży ubezpieczeniowej wybór polisy nie jest prostym zadaniem. Sam produkt może wydawać się korzystny, ale już po zajrzeniu do dokumentu OWU możemy przekonać się, że nie do końca tak jest. Na co zatem powinniśmy zwrócić uwagę?

Przede wszystkim na samym początku porównajmy sumę ubezpieczenia, wysokość składki czy zakres ochrony. To, co planowaliśmy zakupić na samym początku, na etapie podpisywania umowy może wyglądać nieco inaczej. Dzieje się tak, ponieważ wpływ na całokształt ubezpieczenia ma np. wynik ankiety medycznej i jeśli wynika z niej, że przechodziliśmy już zawał serca, to ubezpieczyciel może zaproponować nam inne warunki umowy.

Dodatkowo – podczas rozmowy z agentem również możemy zmienić zdanie w zakresie np. ochrony, na jaką się zdecydujemy. Możemy planować zakup ochrony podstawowej, dobierając do tego tylko jedno rozszerzenie, a doradca ubezpieczeniowy doradzi nam inne, bardziej korzystne rozwiązanie, które wpłynie na cenę składki lub dotyczy podobnej, ale innej oferty.

Warto zapoznać się również z punktem w umowie, który określa wyłączenia odpowiedzialności. Jest to zapis, który precyzuje w jakich okolicznościach ubezpieczyciel może odstąpić od warunków umowy i nie wypłacić nam świadczenia.

Do wyłączeń odpowiedzialności zaliczają się najczęściej śmierć lub uszczerbek na zdrowiu powstałe w wyniku:

próby samobójczej,

prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień,

prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających,

popełniania czynu uznanego za przestępstwo.

Zwracajmy uwagę również na karencję.

Jest to okres pomiędzy podpisaniem umowy, a rozpoczęciem ochrony w tym zakresie. Przykładowo – ochrona dotycząca operacji chirurgicznej może wynosić 6 miesięcy, co pozwoli ubezpieczycielowi wykluczyć, że ubezpieczony zdecydował się na zakup polisy wyłącznie ze względu na chęć odszkodowania z tytułu zabiegu.

Fot. www.pexels.com