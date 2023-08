Dlaczego warto skorzystać z oferty autoryzowanego sprzedawcy Apple?

Kupując sprzęt Apple, nie powinno kierować się tylko ceną. Przeglądając różne oferty w internecie, można natrafić na „korzystne” cenowo propozycje, jednak często wiąże się to z obniżoną jakością produktu. Korzystając z oferty autoryzowanego sprzedawcy Apple, zyskujesz należne Ci prawa i usługi oraz sprzęt pochodzący z legalnego źródła. Nie są to wszystkie korzyści wynikające z takiego rozwiązania.

Zakupy w autoryzowanym sklepie Apple

Dlaczego jeszcze zakup w autoryzowanym sklepie Apple jest najlepszym, możliwym wyjściem? Jeśli chcesz mieć pewność, że produkt Apple, który kupisz, spełni Twoje najwyższe wymagania, skorzystaj z oferty sklepu Lantre – autoryzowanego sprzedawcy Apple. Co możesz zyskać decydując się na takie rozwiązanie?

Tylko oryginalne produkty

Produkty sprzedawane przez autoryzowanych sprzedawców Apple są w 100% oryginalne i pochodzą z oficjalnej dystrybucji. Urządzenia są zgodne z wytycznymi Apple i spełniają najwyższe standardy jakości, co przekłada się na ich bezproblemowe użytkowanie. Korzystając z oferty autoryzowanego sprzedawcy, unikasz ryzyka zakupu podróbki lub produktu niskiej jakości. Kupując z nieautoryzowanych źródeł, oferujących podrabiane produkty Apple, wystawiasz się m.in. na potencjalne problemy ze sprzętem i utratę gwarancji. Autoryzowany sprzedawca zapewnia pewność co do legalnego pochodzenia produktów.

Usługa Service Pack i ubezpieczenie Service Pack

W ramach Lantre Care możesz wybierać spośród usług dodatkowych, dających szereg korzyści w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia Apple. Do wyboru masz Ubezpieczenie, Service Pack, Apple Care Protection Plan i Ochronę ekranu.

Usługa Service Pack została stworzona po to, aby zapewnić klientom opiekę serwisową nie tylko w trakcie trwania gwarancji, ale również po niej, nawet do 36 miesięcy od daty zakupu. W Lantre do wyboru jest ponad 20 pakietów Service Pack, dzięki czemu klienci mogą zdecydować się na najodpowiedniejszy dla siebie. Zyskają dzięki temu:

Naprawę sprzętu w autoryzowanych serwisach Apple na terenie Polski.

Bezpłatny transport door-to-door, czyli od i do klienta, zapewniający wygodę i oszczędność czasu.

Pełną obsługę zlecenia serwisowego, gdzie klient nie musi poświęcać dodatkowego czasu ani wysiłku.

Możliwość skorzystania ze sprzętu zastępczego podczas naprawy.

Protokół serwisowy potwierdzający zakres prac przeprowadzonych podczas naprawy.

Elektroniczną aktywację usługi na podstawie numeru seryjnego urządzenia.

Opcję zakupu pakietu gwarancyjnego w ciągu 12 miesięcy od nabycia sprzętu.

Możliwość przeniesienia pakietu gwarancyjnego na nowego nabywcę, co pozwala kolejnemu właścicielowi korzystać z tych korzyści.

Usługa ubezpieczenia Lantre Care oferuje możliwość wykupienia ochrony w przypadku dwóch różnych sytuacji. Po pierwsze, możesz ubezpieczyć się na wypadek przypadkowego uszkodzenia całego urządzenia, co obejmuje m.in. upadek z wysokości, zalanie czy inne niespodziewane incydenty. Po drugie, masz opcję wykupienia dodatkowej ochrony na wypadek kradzieży związanej z włamaniem lub rabunkiem. Do wyboru masz trzy różne okresy ubezpieczenia, od roku do trzech lat. Daje Ci to elastyczność w dostosowaniu ubezpieczenia do swoich potrzeb i preferencji czasowych.

Usługa Trade-In – wymień swój sprzęt na nowszy model

Z usługi Trade-In skorzystasz w autoryzowanym sklepie Apple, odwiedzając go wraz ze swoim używanym urządzeniem, takim jak iPhone, iPad, komputer Mac lub Apple Watch. Ekspert przeprowadzi ocenę stanu urządzenia i zaproponuje wycenę. Jeśli zdecydujesz się na zakup nowego produktu, możesz otrzymać rabat o równowartości wyceny Twojego starego sprzętu. W przypadku, gdy chcesz przenieść swoje dane ze starego urządzenia na nowe, wykwalifikowani specjaliści pomogą Ci w tym procesie. Dodatkowo, stary sprzęt zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych, abyś mógł go przekazać bez obaw o swoje dane.

Sprzyjające opcje płatności

Kupując sprzęt Apple w autoryzowanym sklepie Lantre, do wyboru masz:

Płatności ratalne – standardowe raty wraz z możliwością odroczenia ich płatności. Możesz uzyskać także opcję ratalną bez oprocentowania . Decydując się na ochronę w ramach oferty Service Pack, zyskasz lepsze warunki skorzystania z rat.

Leasing sprzętów dla przedsiębiorców – złóż wniosek online i uzyskaj atrakcyjna umowę leasingową.

Płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy.

Płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym.

Płatności gotówką za pobraniem.

Płatności elektroniczne.

Wybierając autoryzowanego sprzedawcę produktów Apple, zawsze możesz liczyć na profesjonalne wsparcie wieloletnich specjalistów. Nie tylko pomogą Ci w razie awarii sprzętu, ale i doradzą podczas zakupów. Zdecyduj się więc na sklep, w którym unikniesz rozczarowań i otrzymasz produkt zgodny z Twoimi oczekiwaniami.

