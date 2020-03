Dokarmianie dolistne

Odżywianie dolistne jest najbardziej skutecznym sposobem dostarczania składników pokarmowych roślinom, zwłaszcza w krytycznych stadiach ich rozwoju. Bardzo ważne jest, by zabieg ten nie był stosowany objawowo, tylko prewencyjnie.

Część niedoborów ma charakter utajony – obserwując rozwój roślin nie można dostrzec ich objawów gołym okiem, a mimo tego negatywnie wpływają na plonowanie. Efektywność dolistnego nawożenia spowodowała, iż ich użycie weszło już do kanonu powszechnie stosowanej agrotechniki.

Na rynku dostępne są różnorodne preparaty. Oferta jest bardzo bogata. W przypadku dolistnego odżywiania roślin istotna jest forma pierwiastków, a nie tylko ich zawartość. Który wybrać?

Na ogół mikroelementy występują w postaci soli lub są schelatowane. Chelaty są droższe, ale mimo wyższej ceny zwiększa się zainteresowanie tymi produktami, gdyż przy niewielkiej dawce uzyskuje się satysfakcjonujący rezultat. Chelaty nie tylko są łatwo rozpuszczalne w wodzie, ale przede wszystkim są bardzo łatwo wchłaniane przez liście i niezwykle szybko przyswajane przez roślinę.

Nawozy oparte na solach mineralnych zdecydowanie gorzej się rozpuszczają, dlatego trudniej jest przygotować ich roztwór. Zatem przyswajanie zawartych w nich składników, w porównaniu ze schelatowanymi jest opóźnione, a na liściach często tworzą się złogi.

Preparaty przeznaczone do dolistnego odżywiania plantacji są albo dedykowane konkretnej uprawie albo mają charakter uniwersalny. Przykładem nawozu, który ma zastosowanie we wszystkich uprawach, zarówno rolniczych, sadowniczych jak i warzywniczych jest AZOPLON NUTRI NPK 18-18-18 (Mg, S) + mikro.

To wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny z magnezem i siarką wzbogacony kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Jest to zrównoważony nawóz do dokarmiania dolistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zapewnia kompleksowe dostarczanie roślinom wszystkich składników pokarmowych, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju w całym sezonie wegetacyjnym.

Nawóz jest szczególnie zalecany w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe oraz po zakończeniu zbiorów owoców celem wzmocnienia kondycji roślin przed kolejnym sezonem. Dolistnie zaleca się wykonywanie oprysków roztworem o odpowiednim stężeniu.

Zabiegów dolistnych nie należy wykonywać podczas upalnej i słonecznej pogody, w temperaturach skrajnie niskich i wysokich oraz na rośliny z objawami więdnięcia.

Zalety dokarmiania dolistnego

Zaletą tego produktu jest zrównoważona zawartość pierwszorzędowych składników pokarmowych (N, P, K) oraz pełen zestaw łatwo przyswajalnych mikroskładników w formie stabilnych chelatów. Stanowi on bogate źródło dwóch ważnych drugorzędowych składników pokarmowych (Mg i S).

Początkowo nawożenie dolistne stosowano głównie interwencyjnie. W ostatnich latach stanowi ono istotny element działania prewencyjnego, jako uzupełnienie nawożenia doglebowego, mającego na celu efektywne odżywienie plantacji. Warto przeanalizować ofertę rynkową, by wybrać odpowiedni, skuteczny i łatwy w użyciu produkt. Z pewnością należy rozważyć zastosowanie nawozu AZOPLON NUTRI NPK 18-18-18

Redakcja