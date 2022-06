Domek letniskowy – z pozwoleniem czy bez?

Domek letniskowy jest marzeniem wielu z nas. Współczesny człowiek jest często przebodźcowany, przemęczony, a także sfrustrowany. Bardzo dużo pracujemy, stresujemy się i spieszymy. Brak nam czasu na relaks i prawdziwy wypoczynek. Szukamy więc sposobów na to, by móc się zregenerować. Niesłabnącą popularnością cieszą się w tej kwestii domki drewniane. Sprawdźmy, kiedy możemy stawiać je bez pozwolenia.

Domek letniskowy – procedury zakupu

Kupno domku letniskowego często nie wymaga od nas załatwiania pozwolenia na budowę. By tak się jednak stało, musimy spełnić pewne procedury. Po pierwsze istotny jest metraż domku, na który się zdecydujemy. Dotychczas było to 35 m². Obecne zmiany, znane jako Nowy Ład sprawiły, że możemy wybudować domek do 70 m². Mamy możliwość kupna i postawienia budynku dwukondygnacyjnego, w którym spokojnie zmieści się cała rodzina. Jednak sam metraż to nie wszystko!

Domki drewniane bez pozwoleń nie mogą być postawione zbyt blisko siebie. Na każde 500 m² działki może przypadać tylko jeden domek. Jeśli w pobliżu taki się już znajduje, czekają nas dłuższe formalności. Podobnie, gdy planujemy budowę na granicy cudzej działki. I tutaj nie ma zbyt łatwo. W tym wypadku również pozwolenie jest konieczne. Jeżeli spełniamy oba warunki, jest o wiele prościej. Naszym jedynym obowiązkiem jest wykonanie zgłoszenia o postawieniu domku. Jeśli do 21 dni nie zostanie wyrażony sprzeciw, uzyskujemy milczącą zgodę i możemy rozpocząć prace budowlane. W przypadku starań o pozwolenie cały proces może trwać aż trzykrotnie dłużej, bo aż do 65 dni.

Domek letniskowy bez pozwoleń

Kupno domku letniskowego bez pozwoleń jest o wiele wygodniejsze. Po pierwsze same formalności trwają krócej. Brak pozwolenia realnie skraca trwanie budowy nawet o kilka tygodni. Ponadto jest on o wiele tańszy. Zwykle oszczędzamy minimum kilka tysięcy, co przy budowanie domku np. za 12 000 zł jest ogromną różnicą! Jeżeli będziemy potrzebować pozwolenia, musimy również zatrudnić kierownika budowy oraz prowadzić książkę budowy. To generuje więcej pracy, więcej dokumentów, dłuższy proces budowania oraz wyższe koszty. Nie oznacza to jednak, że trzeba się poddać i zrezygnować ze swoich marzeń. Wystarczy uzbroić się w cierpliwość. Pewnych procedur nie jesteśmy w stanie ominąć.

Warto również pamiętać, że domki i z pozwoleniem i bez są stawiane z dbałością o każdy detal. Jako producent domków letniskowych dokładamy wszelkich starań, aby nasze domki 35 m², domki 70 m², z tarasami, antresolami czy domki pod inwestycje zawsze były bezpieczne, trwałe i solidne. Proponujemy Państwu budynki, wśród których przeważają domki do 100 000 PLN. Na naszej stronie internetowej znajduje się szczegółowa oferta dotycząca każdego z budynków. Wiele z proponowanych domków to koszt nie większy niż 20 000 zł! Jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę brak pozwoleń, szybki montaż i gwarancję, to nasz komfort posiada stosunkowo niską cenę. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą, ponieważ Państwa marzenia są na wyciągnięcie ręki.