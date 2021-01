Dotacje – Silne wsparcie dla najbiedniejszych gmin

Dotacje dla terenów popegeerowskich – od dziś został uruchomiony nabór wniosków.

Noworoczny wysyp programów – od nawadniania po afrykański pomór świń.

250 mln złotych na inwestycje w gminach popegeerowskich. Dziś rusza program wsparcia w ramach rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Świnino w powiecie koszalińskim to niewielka i typowa popegeerowska wieś. Jak mówią mieszkańcy, brakuje tu wielu rzeczy: dobrej komunikacji, infrastruktury sportowej oraz wyremontowanych dróg. Dlatego jedną z pierwszych inwestycji będzie położenie asfaltu.

O pieniądze mogą ubiegać się gminy na terenie których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Każdy samorząd może złożyć maksymalnie 3 wnioski na 3 inwestycje. Minimalna wartość wsparcia to 50 tys. zł, maksymalnie nawet 5 milionów.

-Tak jak zapaść terenów popegeerowskich była widoczna gołym okiem, tak dzisiaj nasz program w ciągu 12-24 mies. też będzie widoczny gołym okiem – powiedział premier, Mateusz Morawiecki.

Dotacje należy przeznaczyć na inwestycje tzw. pierwszej potrzeby, czyli budowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków, ale także placów zabaw, remiz strażackich, siłowni jak i utwardzonych miejsc do organizowania festynów. Wnioski maksymalnie uproszczono, żeby zachęcić te gminy, które do tej pory nie korzystały z jakiegokolwiek wsparcia inwestycyjnego.

Nabór potrwa do 20 lutego br., więc gminy będą miały 40 dni na złożenie wniosków.

Katalog zadań inwestycyjnych jest otwarty, zacząć należy od inwestycjach najpilniejszych. W pierwszej kolejności rozpatrywane i preferowane będą inicjatywy mieszkańców, sołtysów czy rad sołeckich. Pozytywne rozpatrzenie wniosków będzie musiało być poprzedzone pozytywną opinią Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wg szacunków program wsparcia ma objąć ok. 600 gmin na terenie całego kraju i dotyczyć bezpośrednio blisko 6 mln osób.

W puli są jeszcze dostępne pieniądze na nawadnianie, ochronę wód oraz zabezpieczanie przed afrykańskim pomorem świń. Warto z nich skorzystać, by dostosować gospodarstwa do wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych oraz wymagań rynku, a tych jest coraz więcej.

Rolnicy którzy chcą inwestować w nowoczesne systemy do nawadniania już teraz mogą ubiegać się o dofinansowanie na ten cel. Agencja Restrukturyzacji przyjmuje wnioski do 28 stycznia. Rolnik może ubiegać się o kwotę 100 tys. zł. 50% kosztów kwalifikowanych jest zwracane. W przypadku młodych rolników nawet 60% kosztów może być zwróconych.

Warto pamiętać, że 13 stycznia kończy się termin przyjmowania dokumentów o dofinansowanie rozwoju usług rolniczych do 26 lutego można wnioskować o wsparcie inwestycji służących ochronie wód przed azotanami. Do 28 na zabezpieczenie gospodarstw przed afrykańskim pomorem świń oraz podtopieniami. W planach na początek tego roku jest także uruchomienie wsparcia na współpracę w tworzeniu krótkich łańcuchów dostaw.

Agencja Restrukturyzacji wciąga rolników w sieć możliwości, ale na razie wciągnęło się w nią niewielu. Dzięki aplikacji ARiMR rolnicy mogą przesłać do Agencji Restrukturyzacji dokumenty.

Aplikacja jest łatwa i prosta w obsłudze. Rolnicy mogą poprzez nią przesłać do Agencji zdjęcia dokumentów i gruntów bez konieczności udawania się do urzędu. W przyszłości aplikacja będzie rozbudowywana o nowe moduły, pozwalające na inne funkcje. To przyspieszy ocenę wniosków, np. o dopłaty obszarowe i wypłatę pieniędzy bez zbędnych pism, wezwań i wizyt w Agencji, a nawet kontroli prowadzonych w gospodarstwach. Korzystanie z aplikacji jest dobrowolne.

Niestety na razie zainteresowanie jest niewielkie. Wszystkie sprawy, które można załatwić przez Internet bardzo ułatwiają życie. To kolejny etap cyfryzacji Agencji, obok aplikacji e-wniosek plus, który umożliwia składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przez Internet.

Źródło: AgroBiznes

Foto: Danuta Niedźwiecka