Cezary Rokicki jako sadownik i lider projektu Energia dla Wsi, oraz jego grupa rolników podejmują szereg innowacyjnych działań mających na celu modernizację i zrównoważenie rolnictwa.

Działania liderów projektu Energia dla Wsi. Czarek wykazuje się zaangażowaniem w wykorzystaniem najnowszych technologii rolniczych, szczególnie w kontekście wprowadzenia Rolnictwa 4.0.

Jego gospodarstwo jest swoistym polem eksperymentalnym, gdzie testowane są nowe technologie we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach. Przez to, jest nie tylko lokalnym liderem, ale także propagatorem nowoczesnego podejścia do rolnictwa.

Jego celem jest osiągnięcie samowystarczalności energetycznej w swoim gospodarstwie. Realizuje to poprzez instalację systemów fotowoltaicznych oraz magazynów energii.

Dążenie do produkcji energii z odnawialnych źródeł ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i promocji niezależności energetycznej. Zaawansowany system odnawialnych źródeł energii pozwolił na wygenerowanie wielu oszczędności w gospodarstwie.

Jego grupa lokalna, składająca się z rolników indywidualnych, również dąży do osiągnięcia niezależności energetycznej w swoich gospodarstwach. Są to przedstawiciele lokalnego samorządu, co może wpływać na promowanie podobnych inicjatyw w regionie. Współpraca z ekspertami i naukowcami odgrywa kluczową rolę w procesie doskonalenia praktyk rolniczych oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań.

Poprzez wykorzystanie zrównoważonego nawadniania i stosowanie nowoczesnych technologii, lider i jego grupa przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, minimalizując negatywny wpływ na środowisko.

Wspólna wymiana wiedzy i doświadczeń sprzyja budowaniu wspólnoty rolniczej opartej na solidarności i wzajemnym wsparciu, co prowadzi do długoterminowej stabilności gospodarstw oraz wzrostu efektywności produkcji rolnej.

Artur Grzybiński, jako lider projektu Energia dla Wsi, skupia się na wzmacnianiu idei współpracy lokalnych rolników, zwłaszcza w kontekście produkcji zwierzęcej oraz obniżania kosztów środowiskowych. Jego głównym celem jest wdrożenie zrównoważonych praktyk rolniczych, które nie tylko przyczynią się do zwiększenia efektywności produkcji, ale także będą miały pozytywny wpływ na środowisko.

Jako aktywny członek Związku hodowców i producentów trzody chlewnej, Artur jest świadomy problemu zagospodarowania odchodów trzody chlewnej, który staje się coraz bardziej pilny ze względu na nadchodzące regulacje UE. Wspólnie z grupą przyjaciół tworzy grupę producentów na zasadach uproszczonej spółdzielni, co umożliwia wymianę wiedzy i zasobów oraz identyfikację innowacyjnych rozwiązań.

Artur Grzybiński angażuje się również w rozwój Rolnictwa 4.0 w celu usprawnienia procesów produkcyjnych. Jego celem jest minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

Dzięki współpracy lokalnych rolników i wykorzystaniu innowacyjnych technologii, Artur Grzybiński dąży do osiągnięcia celów zarówno środowiskowych, poprzez redukcję emisji i optymalizację zasobów, jak i społecznych, poprzez poprawę warunków pracy rolników i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla społeczności lokalnych. Starania jego i jego grupy przyczyniają się do budowania silniejszych społeczności lokalnych i wzmacniania więzi między rolnikami.

Autor artykułu: Katarzyna Brona

