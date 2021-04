Dzikie zwierzęta – co zrobić gdy pojawią się na Twoim polu?

Życie i działalność człowieka przenikają środowisko przyrody. Korzystamy z natury, gdyż jesteśmy jej częścią. Jednak zaburzona równowaga w przyrodzie, również poprzez ludzkie działania, powoduje ekspansję dzikich zwierząt na tereny zagospodarowane przez człowieka.

Dzikie zwierzęta już coraz mniej lękają się kontaktu z człowiekiem, w pewnych sytuacjach są odważne, ciekawskie, czasami wręcz naprzykrzające się. Zapewne niejeden z gospodarzy miał już do czynienia z rabunkowym działaniem naszych braci mniejszych – dzikich zwierząt.

Dziki żyjące w parkach czy bytujące w przestrzeniach miejskich, np. przy śmietnikach, stają się zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Człowiek wkracza na te tereny, gdzie mieszkały i żerowały do tej pory dzikie zwierzęta, budując kolejne osiedla, domostwa czy gospodarstwa rolne. Ich terytorium z każdym rokiem kurczy się; a nasiona, rośliny czy resztki jedzenia ze śmietników są dla nich łatwo dostępnym pożywieniem. Rosną kolejne pokolenia zwierząt, które już nie boją się człowieka. Jest to bardzo niepokojące zjawisko.

Zdarzają się nawet wtargnięcia żubrów, niedźwiedzi, a nawet łosi. Wilki, które zawsze stroniły od człowieka, teraz przychodzą posilić się w okolice jego domostwa. Myśliwi są zmuszeni do usypiania takich osobników i wywożenia ich na tereny oddalone od ludzkich gospodarstw, tak aby nie „przyzwyczajały” się do obecności człowieka i żyły w swoim naturalnym środowisku, w lasach, borach czy parkach krajobrazowych.



Problem szkód wyrządzanych w uprawach, płodach rolnych oraz hodowli zwierzęcej (wilk potrafi zagryźć krowę), to doświadczenie wielu rolników i właścicieli gospodarstw rolnych. W niektórych rejonach Polski myśliwi rozdają rolnikom tzw. „hukery" czyli sznury hukowe, które co pewien określony czas wydają głośny huk. Wspomagają one przeganianie nieproszonych gości z pól.

Oczywiście nie zachęcamy do strzelania i zabijania zwierząt, zarówno ze względów moralnych jak i prawnych, tylko do odstraszania, przepłaszania ich z własnych gospodarstw.