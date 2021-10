Efektywne magazynowanie zboża: jak dobrze zabezpieczyć plony?

Obiekty magazynowe wykorzystywane w rolnictwie są niezwykle zaawansowane pod względem technologicznym. Do dyspozycji mamy wiele nowoczesnych rozwiązań, które ułatwiają codzienną pracę oraz minimalizują ryzyko wystąpienia strat. Plony nie mogą być przechowywane w przypadkowym miejscu.

Ważne jest, aby warunki otoczenia były optymalne. W każdym przypadku oznacza to zupełnie coś innego, więc konstrukcja powinna zostać stworzona w oparciu o indywidualne wymagania użytkownika. Nie można również nie wspomnieć o zautomatyzowanych systemach, dzięki którym można zaoszczędzić sporo czasu oraz zminimalizować ilość uciążliwych obowiązków.

Temperatura w hali magazynowej

Magazynowe hale namiotowe są wykorzystywane w rolnictwie na szeroką skalę. W dużej mierze wynika to z faktu, że posiadają one nieprzeciętne właściwości użytkowe, a jednocześnie są relatywnie tanie. Ponadto, mogą zostać wzniesione w kilkadziesiąt dni. Bardzo ważne jest to, aby konstrukcja była funkcjonalna. Pierwszym krokiem jest określenie wrażliwości przechowywanych płodów rolnych na niską temperaturę.

Nieizolowane hale namiotowe sprawdzają się przede wszystkim w przypadku sezonowych płodów rolnych. Zimą można wykorzystać magazyn do innych celów. Jest to tańszy wariant, co usatysfakcjonuje tych, którzy nie dysponują zbyt dużym budżetem.

Specjaliści z przedsiębiorstwa Łukasiuk podkreślają, jak ważny jest dobór materiałów. W izolowanych obiektach często przechowywane są płody rolne, które mogą ulec zniszczeniu pod wpływem niskich temperatur lub zbyt dużej wilgotności. Świetnym wyborem jest poszycie z płyt warstwowych, które stanowi skuteczną barierę przed niesprzyjającymi czynnikami atmosferycznymi napływającymi z zewnątrz.

Wytrzymała posadzka

Oczywistym jest, że po hali magazynowej często przemieszczają się ciężkie maszyny. W takim przypadku konieczne jest wykonanie wytrzymałej posadzki, która nie ulegnie uszkodzeniu pod wpływem obciążenia. Należy również uwzględnić inne czynniki.

Pod uwagę dobrze jest wziąć następujące warianty:

Utwardzona posadzka betonowa – wyróżnia się ona gładkim wykończeniem, co może ułatwić przemieszczanie się maszyn wyposażonych w gąsienice. Powierzchnia może zostać utwardzona posadzką korundową, gdyż dzięki temu zyska na wytrzymałości. Wysoka odporność mechaniczna zmniejsza ryzyko pęknięć lub deformacji powierzchni. Plusem jest fakt, że opisywana posadzka nie pyli, ani nie stanowi zagrożenia dla otoczenia.

Wentylatory i nagrzewnice

W każdym magazynie do przechowywania płodów rolnych należy wykonać efektywnie działający system wentylacji. Sprawny obieg powietrza zmniejsza prawdopodobieństwo gromadzenia się wilgoci wewnątrz obiektu. Dużą popularnością cieszy się wentylacja mechaniczna, która charakteryzuje się niezawodnością oraz wydajnością. Montaż dachu pneumatycznego także redukuje ryzyko skraplania pary wodnej, co chroni plony przed zawilgoceniem.

Nagrzewnice wspomagają utrzymanie wskazanej temperatury wewnątrz hali namiotowej. Zapewniają one szeroki zakres regulacji, więc wszystko zależy od osobistych wymagań użytkownika. Trzeba zaznaczyć, że magazyny z wentylatorami oraz nagrzewnicami mogą pełnić funkcję suszarni.

Rozmieszczenie okien i drzwi

W wielu magazynach wskazany jest naturalny dopływ światła, a więc rozmieszczenie okien musi zostać dokładnie przemyślane. Bywa jednak tak, że inwestor preferuje oświetlenie sztuczne, więc ilość otworów okiennych obniżana jest do absolutnego minimum. Trzeba wspomnieć także o rozmiarze oraz rodzaju bram. Muszą one zagwarantować swobodny i bezpieczny dojazd.