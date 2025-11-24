EM FALCON nagrodzony w konkursie „Innowacyjny Farmer”. Firma Euromilk z kolejnym prestiżowym wyróżnieniem.

Podczas uroczystej gali towarzyszącej konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, która odbyła się 20 listopada na Stadionie Legii w Warszawie, firma Euromilk odebrała prestiżowe wyróżnienie. Ich nowoczesny robot do żywienia zwierząt – EM FALCON – zwyciężył w kategorii „Budynki inwentarskie i wyposażenie” w ramach IV edycji konkursu „Innowacyjny Farmer”.

Celem konkursu jest promocja innowacyjnych rozwiązań i technologii w rolnictwie, które zwiększają efektywność produkcji, optymalizują procesy, poprawiają dobrostan zwierząt oraz ograniczają negatywny wpływ na środowisko. Nagroda dla Euromilk to dowód na to, że firma konsekwentnie odpowiada na potrzeby współczesnych gospodarstw, dostarczając zaawansowane, praktyczne narzędzia.

Tegoroczna kapituła konkursu składała się z uznanych przedstawicieli środowisk naukowych, branżowych ekspertów oraz dziennikarzy mediów specjalistycznych. W jej skład weszli m.in. reprezentanci SGGW, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin – PIB oraz IERiGŻ-PIB.

„To dla nas wyjątkowe wyróżnienie”

– To dla mnie ogromna satysfakcja odbierać nagrodę w kategorii, która tak silnie wpisuje się w aktualne trendy rolnictwa. Kiedy osiem lat temu rozpoczęliśmy pracę nad robotem Falcon, dostrzegliśmy nadchodzącą potrzebę automatyzacji. W tym czasie stworzyliśmy wiele prototypów, a dzisiejsze wyróżnienie to symboliczne zwieńczenie naszego zaangażowania. Jako polska, rodzinna firma, w imieniu całego zespołu dziękuję za to docenienie – powiedział Marcin Szepietowski, Prezes Euromilk.

EM FALCON – nowoczesne rozwiązanie dla hodowców

Nagrodzony EM Falcon to zaawansowany technologicznie robot żywieniowy, który samodzielnie pobiera, przygotowuje i rozprowadza paszę w gospodarstwach hodowlanych. Wyróżniony model EM Falcon 400 Pro wyposażono w innowacyjny system Fiber-Cut, odpowiedzialny za precyzyjne cięcie składników i przygotowanie jednolitej mieszanki TMR (Total Mixed Ration).



Robot posiada zintegrowany system ważenia i inteligentnego załadunku, który automatycznie dopasowuje ilość paszy do potrzeb danego stada. Pracuje w pełni autonomicznie – sam planuje trasy przejazdu i harmonogram karmienia, uwzględniając warunki panujące na fermie.

Dzięki czujnikom i systemowi kamer EM Falcon umożliwia ciągły monitoring procesu żywienia i analizę danych w czasie rzeczywistym. To przekłada się na lepsze zarządzanie paszą, mniejsze straty oraz wyższy poziom dobrostanu zwierząt.

Nowoczesne rolnictwo zaczyna się dziś

Wyróżnienie przyznane firmie Euromilk za robota EM FALCON to nie tylko nagroda za innowację, ale także wyraźny sygnał, że polskie rolnictwo śmiało wkracza w erę automatyzacji i inteligentnych technologii. Rozwiązania takie jak EM FALCON nie tylko usprawniają codzienną pracę w gospodarstwach, ale również realnie wpływają na zwiększenie ich efektywności i zrównoważony rozwój.

Euromilk po raz kolejny udowadnia, że jako polski producent może konkurować na najwyższym poziomie – tworząc produkty, które odpowiadają na aktualne wyzwania branży i wspierają rolników w budowaniu nowoczesnych, dobrze zarządzanych gospodarstw.

Przyszłość rolnictwa należy do tych, którzy potrafią połączyć tradycję z technologią.

