FieldBee obchodzi 10-lecie innowacji w rolnictwie

FieldBee z dumą świętuje swoje 10-lecie, spoglądając na niezwykłą podróż od pomysłu do czołowego gracza w sektorze technologii rolniczych. To dekada poświęcenia, innowacji i nieustannego rozwoju, napędzana pasją do zmiany naszego życia na lepsze poprzez wspieranie rolników na całym świecie.

Historia firmy rozpoczęła się w 2013 roku, kiedy to połączenie technologii smartfonów z praktykami rolniczymi było nowatorskim pomysłem. Nasz CEO, Michael Utkin, nawiązał kontakt z Oleksiim, kolegą z ukraińskiej firmy IT, który stworzył aplikację do zarządzania pracami polowymi. Wspólnie postanowili sprawdzić, czy ich innowacyjna aplikacja znajdzie rynek w Europie. Michael, wraz ze swoją żoną i córką, wyruszył w podróż po Austrii, Niemczech, Francji, Belgii, Holandii i Włoszech, rozmawiając z rolnikami i poznając ich potrzeby.

System ręcznego prowadzenia ciągnika

Okazało się, że rolnicy borykają się z problemami, takimi jak: nieefektywność prac polowych, marnotrawstwo materiałów i nadmiar papierkowej roboty. W odpowiedzi na te wyzwania, założyciele FieldBee opracowali system ręcznego prowadzenia ciągnika, który nie tylko ułatwiał jazdę, ale także redukował papierkową robotę poprzez generowanie raportów.

FieldBee – pierwsza mobilna aplikacja do automatycznej dokumentacji prac polowych

W 2014 roku firma dołączyła do European Space Agency Business Incubation Centre w Holandii. Dzięki wsparciu finansowemu i technicznemu, FieldBee opublikowało pierwszą mobilną aplikację do automatycznej dokumentacji prac polowych, która szybko stała się najczęściej pobieraną aplikacją rolniczą na świecie.

Udana kampania crowdfundingowa

W latach 2016-2017 firma przeprowadziła udaną kampanię crowdfundingową, aby opracować odbiornik GPS RTK L1 zintegrowany z aplikacją, tworząc system ręcznego prowadzenia ciągnika. Sukces kampanii przyciągnął wsparcie rolników z 20 krajów.

PowerSteer – systemem sterowania nowej generacji

W 2018 roku, w odpowiedzi na zainteresowanie producentów ciągników, firma wprowadziła pierwszy system prowadzenia ciągników, sprzedając ponad 1000 jednostek. W 2021 roku, pomimo globalnych zawirowań, firma rozpoczęła prace nad systemem sterowania nowej generacji, PowerSteer. W obliczu inwazji rosyjskiej firma przeniosła swoje centrum badawczo-rozwojowe i produkcję z Ukrainy do Polski. Dzięki wsparciu społeczności rolniczej, do 2023 roku sprzedano ponad 1500 jednostek PowerSteer, a zespół powiększył się do 95 osób w pięciu krajach.

Silna sieć dealerów i dystrybutorów Silna sieć dealerów i dystrybutorów

Dziś FieldBee nieustannie doskonali swoje kluczowe produkty i eksploruje nowe obszary, takie jak autonomiczne maszyny rolnicze i sztuczna inteligencja. Zaangażowanie firmy w innowacje i jakość pozostaje niezmienne. W nadchodzących latach zamierza zbudować silną sieć dealerów i dystrybutorów, aby sprostać szybko zmieniającym się potrzebom sektora rolniczego.

Zakład produkcyjny i badawczo-rozwojowy w Gliwicach

FieldBee wyróżnia się bliską relacją z rolnikami, nieustannym dążeniem do zadowolenia klientów oraz wiedzą techniczną. Te cechy czynią firmę preferowanym partnerem dla producentów i dealerów, którzy chcą wprowadzać innowacje i rozwijać nowe produkty. Inwestycje, takie jak utworzenie zakładu produkcyjnego i badawczo-rozwojowego w Gliwicach, pozwoliły FieldBee zapewnić najwyższe standardy jakości i pozyskać unikalne talenty.

Dziękujemy naszemu zespołowi, partnerom i przede wszystkim rolnikom, którzy w nas wierzą. Z optymizmem i zapałem spoglądamy w przyszłość, kolejne 10 lat i wiele więcej!

Więcej informacji na stronie: https://www.fieldbee.com/pl

Przeczytaj także artykuł: Przystępne cenowo systemy prowadzenia dla rolnictwa precyzyjnego