Był to dzień pełen sportowych emocji. 15-go czerwca na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni rozegrany został wielki finał tegorocznej edycji BASF PROCAM CUP. Zwycięzcami całego wydarzenia zostali piłkarze z Akademii Footbolisty Głusk z woj. lubelskiego.

Finał Basf PROCAM Cup 2024. Do Gdyni zjechało osiem najlepszych drużyn, które wyłonione zostały podczas czterech turniejów regionalnych. Zespoły podzielone zostały na dwie grupy, a punktualnie o godzinie 10:00 usłyszeliśmy pierwsze gwizdki sędziowskie, po czym finałowa rywalizacja ruszyła w najlepsze.

Nieco wcześniej odbyło się oficjalne otwarcie turnieju, w którym udział wzięli m.in. Michał Ciszak, prezes zarządu PROCAM Polska oraz Artur Juszczyński, dyrektor ds. sprzedaży w firmie BASF Polska. To właśnie miłość do piłki nożnej tych panów sprawiła, że już od 8 lat młodzi sportowcy z małych miejscowości i obszarów wiejskich rywalizują o miano zwycięzców turnieju BASF PROCAM CUP.

– Cieszę się bardzo, że kilka lat temu podjęliśmy decyzję o organizacji tego wydarzenia. Uśmiechy na twarzach dzieci, fantastyczna atmosfera na trybunach oraz rywalizacja w duchu zasad fair play to coś, co wszyscy uwielbiamy – skomentował Michał Ciszak, prezes zarządu firmy PROCAM Polska.

Warto podkreślić, że na finałową rywalizację w Gdyni zjechało wielu kibiców z różnych zakątków Polski, którzy wspierali swoje drużyny w walce o tytuł mistrzowski. Na brak emocji nie można było narzekać. W fazie grupowej doszło do wielu interesujących starć, które wyłoniły półfinalistów turnieju. O ile w grupie B już po dwóch kolejkach spotkań wiadomo było, że awans do finałowej czwórki wywalczą DKS Dobre Miasto i UKS Orlik Mosina, tak w grupie A zacięta rywalizacja toczyła się do samego końca. O ile pierwsze miejsce zapewnili sobie w niej Asy z Czempinia, tak o tym, który zespół uplasował się na drugiej lokacie decydowało starcie pomiędzy Akademią Footbolisty Głusk, a Jantarem Ustka. Głusk ten mecz musiał bowiem wygrać, Jantarowi natomiast wystarczył tylko remis. Po niezwykle emocjonującym starciu ostatecznie awans wywalczyli zawodnicy z Głuska, którzy pokonali rywali 2:1.

Faza grupowa wyłoniła półfinalistów turnieju. W pierwszym półfinale Asy z Czempinia dość pełnie pokonały zespół UKS Orlik Mosina 6:0, natomiast w drugim półfinale Akademia Footbolisty Głusk okazała się lepsza od DKS Dobre Miasto zwyciężając 2:0.

Równolegle do spotkań o miejsca 1-4 toczyła się rywalizacja o miejsca 5-8. W niej ostatecznie najlepsi okazali się Magicy z Łęczycy, którzy wyprzedzili kolejno: AP Gavię Choszczno, Jantar Ustkę oraz DKS Powiśle Dzierzgoń.

W meczu o trzecie miejsce obejrzeliśmy aż 7 bramek. W tym starciu emocje sięgały zenitu, ale to jednak DKS Dobre Miasto okazało się lepsze od UKS Orlik Mosiny zdobywając 4 bramki w meczu, tracąc natomiast 3 gole. Mniej bramek obejrzeliśmy natomiast w meczu finałowym, którego stawką było zwycięstwo w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej oraz wyjazd na mecz Reprezentacji Polski. Ten zaszczyt przypadł zawodnikom Akademii Footbolisty Głusk, którzy pokonali w meczu o złoto Asy z Czempinia 2:0.

– Tegoroczny finał rywalizacji na pewno zapisze się na kartach historii naszego turnieju. Poziom sportowy stał na niezwykle wysokim poziomie, ale jak to w sporcie bywa, pierwsze miejsce zająć mogła tylko jedna drużyna – komentował Artur Juszczyński, dyrektor ds. sprzedaży BASF Polska. – Chciałbym jednak dodać, że bez względu na zajęte miejsca, wyniki końcowe, dziś tak naprawdę wszyscy uczestnicy finałowej rywalizacji są zwycięzcami. To elitarne grono ośmiu najlepszych drużyn w Polsce, każdemu z osobna należą się wielkie brawa – dodał dyrektor Juszczyński.

Organizatorzy turnieju przyznali także nagrody indywidualne, które otrzymali: Aleksander Tynecki (AF Głusk), Kacper Kubacha (Asy z Czempinia), Adam Rutkowski (DKS Dobre Miasto), Igor Skrzypek (UKS Orlik Mosina), Szymon Góra (Magic Łęczyca), Alan Krasowski (Gavia Choszczno), Szymon Wnuk-Lipiński (Jantar Ustka) oraz Paweł Woźniak (DKS Powiśle Dzierzgoń).

—

BASF PROCAM CUP to coroczny, organizowany od 2017 roku największy w Polsce turniej dla dzieci z małych miejscowości i wsi (do 25 tys. mieszkańców) rozgrywany systemem rozgrywek eliminacyjnych i wielkiego finału.

Organizatorami turnieju są firmy z sektora rolniczego: BASF oraz obchodząca w tym roku jubileusz 20-lecia PROCAM Polska mająca siedzibę główną w Gdańsku.

Każdego roku w imprezie udział bierze ponad 800 uczestników.

W zmaganiach o miano najlepszej drużyny VIII edycji turnieju, w rozgrywkach od maja do czerwca 2024 roku udział wzięły 32 drużyny, chłopcy z roczników 2013 i mł. oraz dziewczęta z roczników 2012 i mł. – zespoły męskie, żeńskie lub mieszane.

Zakwalifikowane zespoły otrzymują na własność od organizatorów profesjonalny sprzęt sportowy do gry, wyżywienie podczas imprez, puchary, medale, nagrody i upominki.

Tradycyjnie, nagrodą główną dla zwycięzców jest wyjazd na mecz Reprezentacji Polski.

Ideą turnieju jest wytwarzanie emocji, wspieranie, umożliwianie rozwoju i realizacji pasji dzieci z obszarów wiejskich.

Oficjalną maskotką wydarzenia jest FINDUS – Król Pól, a turniejowe hasło to „Pole Do Sukcesu”.

Udział w imprezie jest bezpłatny.

Przeczytaj także artykuł: Znamy finalistów Basf PROCAM CUP 2024