Fliz do słomy służy do okrywania zboża składowanego luzem oraz przechowywania balotów zarówno okrągłych, jak i kwadratowych. Dzięki właściwościom oddychającym, ochronie przed promieniowaniem słonecznym, wilgocią oraz zanieczyszczeniami, siano będzie zachowywało swoją jakość i wartość odżywczą przez długi czas.

Do czego służy fliz ochronny?

Fliz do okrywania słomy jest niezwykle skutecznym rozwiązaniem, które zapewnia ochronę siana i znacząco podnosi jakość przechowywanej słomy. Bez względu na to, czy jesteś rolnikiem, hodowcą zwierząt czy właścicielem stajni, fliz jest niezbędnym elementem do zapewnienia zdrowej i bezpiecznej przestrzeni dla Twojego siana.

Zalety flizu

Jedną z najważniejszych zalet flizu jest jego zdolność do oddychania. To znaczy, że powietrze może swobodnie krążyć wokół przechowywanej słomy, utrzymując ją suchą i wolną od wilgoci. Dzięki temu zapobiega powstawaniu pleśni, grzybów oraz drobnoustrojów, które mogą prowadzić do utraty wartości odżywczych i jakości siana.

Fliz do okrywania bel słomy chroni zboże przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dzięki swojej strukturze redukuje wpływ promieniowania UV, które może prowadzić do degradacji i utraty składników odżywczych. W rezultacie przechowywane siano zachowuje swoją jakość, kolor i smak przez dłuższy okres.

Dodatkowo fliz do składowanie bel siana zapewnia ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak deszcz czy śnieg. Dzięki swojej wodoodpornej powłoce nie przepuszcza wilgoci do wnętrza. Skutecznie zabezpiecza słomę oraz utrzymuje siano suche i gotowe do użycia.

Nie można też zapomnieć o aspekcie higienicznym. Fliz do okrywania siana chroni przed zanieczyszczeniami z otoczenia, takimi jak kurz, owady czy ptasie odchody, które mogą wpływać na jakość i czystość zboża.

Jak korzystać z flizu?

Podczas korzystania z flizu musisz wiedzieć, że posiada on dwie różne strony – jedną gładką i drugą szorstką. Aby uzyskać optymalne rezultaty, zawsze należy nakładać fliz na zboże tak, aby szorstka strona była skierowana do wewnątrz.

Szorstka strona flizu pełni istotną funkcję w zapobieganiu zsunięciu się materiału, trzymając go na miejscu. Dzięki temu siano pozostaje stabilne i równomiernie rozłożone, minimalizując ryzyko uszkodzenia lub utraty wartości odżywczych. Fliz doskonale przylega do zboża i nie przesuwa się pod wpływem wiatru oraz innych czynników zewnętrznych.

