Flizy do słomy w zastosowaniu rolniczym

Flizy do okrywania słomy są ważnym elementem w rolnictwie. Pomagają zabezpieczyć słomę przed deszczem, wiatrem i innymi warunkami atmosferycznymi, które mogą wpłynąć na jej jakość i trwałość. Zakup flizy powinien być dokonywany po dokładnym ustaleniu własnych potrzeb. Dobrej jakości produkty mogą nadawać się do wykorzystania przez okres nawet kilku lat, dlatego nie warto oszczędzać na ich zakupie.

Flizy do okrywania słomy – najważniejsze funkcje i przeznaczenie

Ochrona przed wilgocią to najważniejszy powód stosowania fliz. Wilgoć może zepsuć słomę i zwiększyć ryzyko wystąpienia pleśni i innych chorób. Flizy zapewniają ochronę przed deszczem i innymi opadami, co pozwala na utrzymanie słomy w dobrej kondycji przez długi czas.

Równie ważna jest ochrona przed wiatrem. Silne porywy, wichury oraz zawieje mogą rozrzucać słomę, co z kolei prowadzi do jej utraty i konieczności przepakowania na nowo. Flizy zapobiegają temu problemowi, zapewniając stabilne pokrycie i utrzymując słomę na swoim miejscu.

Ochrona przed szkodnikami to funkcja, którą doceniło wielu rolników. Niektóre gatunki szkodników, takie jak myszy polne, lubią żerować na słomie. Flizy zapobiegają temu, uniemożliwiając im dostęp do słomy lub znacząco utrudniając dostanie się do niej.

Ponadto flizy służą ochronie przed utratą wartości odżywczej. Okrywanie słomy flizami może pomóc w utrzymaniu dobrego stanu słomy, zwłaszcza jeśli jest ona przeznaczona do żywienia zwierząt. W ten sposób zapewnisz im lepsze warunki, dostarczysz więcej składników odżywczych oraz utrzymasz w dobrym zdrowiu.

Ważna jest także oszczędność czasu i pracy. Dzięki zastosowaniu flizów nie trzeba ręcznie przepakowywać słomy, co wymagałoby znacznie więcej wysiłku oraz zajęłoby więcej czasu.

Jak poprawnie stosować flizy do słomy?

Poprawne stosowanie fliz do słomy jest niezwykle ważne, gdyż pozwala zapewnić optymalną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi i zachować jej dobrą jakość. Oto kilka spraw, które warto mieć na uwadze w czasie zakupów oraz stosowania flizów w sezonie rolniczym.

Wybierz odpowiedni rozmiar fliz: przed zakupem warto upewnić się, że rozmiar jaki wybierasz, jest odpowiedni dla ilości słomy i powierzchni, którą chcesz pokryć.

Przygotuj powierzchnię do okrywania: przed ułożeniem należy upewnić się, że powierzchnia, na której flizy zostaną ułożone, jest czysta i sucha. Upewnij się, że nie ma na niej kamieni, gałęzi lub innych przeszkód, które mogą uszkodzić flizy w przyszłości.

Rozłóż flizy: rozwijaj je tak, aby były równomiernie rozłożone i osłaniały całą powierzchnię słomy. Upewnij się, że są odpowiednio przykryte i przylegają do siebie.

Przytnij nadmiar: jeśli flizy są zbyt długie, należy je przyciąć, aby dopasować do wymiarów powierzchni, na której mają być użyte.

Przymocuj flizy: można przymocować je do ziemi przy użyciu specjalnych kołków, aby zapobiec przemieszczaniu się pod wpływem wiatru. Wiele fliz ma dedykowane do tego elementy zaczepowe.

Utrzymuj flizy w dobrej kondycji: regularnie sprawdzaj, czy są w dobrym stanie, czy nie ma na nich uszkodzeń lub dziur, które mogą wpłynąć na ich funkcjonalność. Jeśli zauważysz jakieś uszkodzenia, należy je naprawić lub wymienić flizy na nowe. Możesz też spróbować załatać braki, korzystając z tego samego materiału.

Fot. materiały prasowe

Przeczytaj także artykuł: Słomę zbierać czy przeorać?