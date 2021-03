Fotowoltaika dla rolnika – co zyska Twoje gospodarstwo?

Praca nad własnym gospodarstwem rolnym jest niezwykle wymagająca – niezależnie czy zajmujesz się hodowlą zwierząt, czy uprawą roślin. Z pomocą przychodzą nowe technologie, które ją usprawniają. Nowoczesne maszyny są wprawdzie dużym ułatwieniem, ale ich używanie wiąże się jednocześnie z większymi opłatami za prąd. Warto zastanowić się nad rozwiązaniami, które pozwolą zmniejszyć wysokość rachunków. Dobrym pomysłem jest montaż paneli fotowoltaicznych.

Fotowoltaika sposobem na niższe rachunki w gospodarstwie rolnym.

Każda osoba posiadająca własne gospodarstwo rolne ma świadomość, jak wysokie koszty musi ponieść, by je utrzymać i wyposażyć. Ciągnik czy pług jest obecnie absolutnym standardem w praktycznie każdym gospodarstwie. Coraz częściej rolnicy inwestują w nowoczesne maszyny, które usprawniają pracę, ale tym samym generują wyższe koszty utrzymania, np. wpływają na wzrost rachunków za prąd.

Koszty te zmieniają się w ciągu roku, w zależności od pogody. W zimie pojawia się konieczność dodatkowego ogrzewania pomieszczeń i tym samym rosną rachunki za prąd. Właśnie dlatego wielu rolników obawia się tego, ile prądu wyprodukuje fotowoltaika zimą, kiedy słońce nie grzeje tak mocno jak latem.

Istnieje przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna produkuje energię wyłącznie latem. Takie obawy są jednak niesłuszne. Faktem jest, że energia generowana wiosną i latem stanowi około 70% produkowanej mocy w ciągu roku, i rzeczywiście wydajność fotowoltaiki spada jesienią oraz zimą, ale zgromadzona wcześniej nadwyżka pozwala ją wykorzystać w mniej słonecznej porze. Dzięki temu niezależnie od pogody, właściciele gospodarstw rolnych nie muszą martwić się o dostęp do prądu przez cały rok. Dodatkowo warto pamiętać, że fotowoltaika jest systemem praktycznie bezawaryjnym i nie wymaga serwisowania. To wszystko powoduje, że panele fotowoltaiczne dla rolników są dobrym wyborem.

Fotowoltaika – ulga dla rolników

Rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na różne sposoby – wnioskując o dofinansowania czy niskooprocentowane kredyty. Obecnie jest dostępna ulga inwestycyjna na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla rolników, która odliczana jest od podatku rolnego. Według ustawy o podatku rolnym, z ulgi podatkowej na zakup instalacji fotowoltaicznej mogą skorzystać zarówno rolnicy, którzy prowadzą działalność na zasadzie ryczałtu, jak i ci, którzy rozliczają się z podatku VAT. Wystarczy być właścicielem gruntu i pozyskiwać energię elektryczną na potrzeby prowadzenia gospodarstwa z mikroinstalacji fotowoltaicznej. Istotne jest to, że generowany przez panele fotowoltaiczne prąd nie może być wykorzystywany w domu inwestora, a jedynie w gospodarstwie.

Ulga na fotowoltaikę przyznawana jest po zakończeniu inwestycji – wówczas od podatku rolnego odlicza się 25% nakładów inwestycyjnych. Można ją rozliczać nawet przez następne 15 lat, a wszystko zależy od wysokości podatku rolnego, jaki płaci rolnik.

Czy rolnik może odliczyć VAT od instalacji fotowoltaicznej?

Montaż instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym może być jeszcze bardziej opłacalny niż w przypadku firm usługowych czy produkcyjnych. Jeśli rolnik jest czynnym płatnikiem VAT, to oprócz ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę może odliczyć podatek VAT w całości.

Fotowoltaika – dach czy grunt?

Panele fotowoltaiczne najczęściej montowane są na dachach. Fotowoltaika dla rolnika wcale nie musi być zakładana na dachu domu – równie dobrze może być to stodoła lub obora. Jeśli jednak dany budynek znajduje się w zacienionym miejscu lub jego konstrukcja nie jest dostatecznie wytrzymała, wówczas można zdecydować się na montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie. Jest to równie efektywne rozwiązanie. Co istotne, fotowoltaika jest odporna na warunki fizyczne, takie jak śnieg, deszcz czy niskie temperatury – dzięki temu stanowi pewną i długotrwałą inwestycję.

Fotowoltaika dla rolnika – korzyści

Jeżeli chcesz zainwestować w sprzęt i mieć pewność, że posłuży Ci on na długo – warto zastanowić się nad montażem fotowoltaiki. Jest to pewna inwestycja, która zwraca się nawet w ciągu kilku lat. Dzięki niej koszty prowadzenia gospodarstwa znacząco się zmniejszają, a to z kolei wpływa na wyprodukowanie większej ilości produktów przy tych samych kosztach – a tym samym może wygenerować dodatkowy zysk.