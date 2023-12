Fotowoltaika – czy to się opłaca? Zalety i wady instalacji fotowoltaicznych

W dzisiejszych czasach wielu przedsiębiorców oraz właściciele nieruchomości mieszkalnych coraz chętniej wybierają nowoczesne instalacje fotowoltaiczne. To korzystne rozwiązanie zarówno pod względem finansowym, jak i ekologicznym. Dlaczego fotowoltaika niesie ze sobą tak wiele korzyści? Kiedy warto się na nią zdecydować? Dowiedz się więcej!

Fotowoltaika – zalety i wady. Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne są wysoce wydajne, dzięki czemu umożliwiają efektywne pozyskiwanie energii elektrycznej z naturalnego źródła, czyli ze słońca. Odpowiednio przygotowana fotowoltaika dla firmy lub domu to gwarancja uniezależnienia się energetycznego i szansa na szybki zwrot poczynionej inwestycji.

Inwestycja w fotowoltaikę – ile kosztuje i kiedy może się zwrócić?

Jeśli zamierzasz zainwestować w nowoczesne systemy fotowoltaiki dla domu, koniecznie poznaj średnie ceny rynkowe. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, postaraj się też oszacować, jak szybko inwestycja zwróci się w Twoim przypadku.

Kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej przez profesjonalistów to wydatek ok. 20-30 tysięcy złotych. Oczywiście to kwota przy założeniu standardowego zapotrzebowania domu o powierzchni ok. 120 m2. Im większa instalacja, tym wyższe są koszty – nie tylko zakupu osprzętu i materiałów, ale także roboczogodziny specjalistów.

Biorąc pod uwagę aktualne stawki za dostarczanie energii elektrycznej przez publicznych dostawców, inwestycja prawdopodobnie zwróci się w ciągu kilku lat. Sprawa jest prosta.

Im więcej energii wykorzystujesz w domu lub w firmie, tym szybciej odczujesz oszczędności i zwrot środków włożonych w zamontowanie systemu fotowoltaiki.

Zalety fotowoltaiki – zobacz, dlaczego warto zainwestować

Jest wiele powodów, dla których warto zdecydować się na inwestycję w nowoczesny system fotowoltaiki dla domu. Kilka z nich to:

niezależność od publicznych dostawców energii,

mniejsze oddziaływanie zmienności cen prądu na portfel gospodarstwa domowego,

ogólnodostępne i niekończące się źródło ekologicznej energii,

ochrona środowiska naturalnego.

Kluczową zaletą fotowoltaiki jest też możliwość ubiegania się o liczne dotacje

i dofinansowania. W ten sposób możesz pokryć nawet większość wydatków związanych

z zakupem i montażem modułów fotowoltaicznych. Takie wsparcie dotyczy zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorców.

Co więcej, po zainstalowaniu systemu fotowoltaiki możesz korzystać z ulg podatkowych.

W razie wyprodukowania sporych nadwyżek energii elektrycznej nie trzeba oddawać wszystkiego do publicznej sieci energetycznej. Wystarczy, że zainwestujesz dodatkowo w magazyn energii, a Twój dom stanie się w pełni niezależny.

Czy fotowoltaika ma wady? Podsumowanie

Każde rozwiązanie technologiczne ma swoje wady. Nie inaczej jest w przypadku fotowoltaiki. Minusem może być cena instalacji, która sięga nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dodatkowe minusy to ograniczona wytrzymałość paneli fotowoltaicznych, choć najnowsze modele mogą efektywnie pracować nawet przez kilkanaście lat.