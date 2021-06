Fotowoltaika – dlaczego panele fotowoltaiczne są opłacalne?

Fotowoltaika w Rzeszowie oraz fotowoltaika w Krakowie to coraz częściej stosowane rozwiązania w gospodarstwach domowych i firmach. Możliwość sporych oszczędności oraz chęć wprowadzania do swojego życia ekologicznych rozwiązań sprawiają że fotowoltaiką interesuje się coraz więcej osób. Dlaczego panele fotowoltaiczne zyskują taką popularność? Czy faktycznie są takie opłacalne? I czym w ogóle są?

Fotowoltaika – co to takiego?

Fotowoltaika to nic innego, jak przetwarzanie padającego na panele promieniowania słonecznego w czystą energię elektryczną. W ten sposób powstaje prąd, który trafia do Twojej sieci elektrycznej, dzięki czemu otrzymujesz swoją własną, darmową energię elektryczną.

Rozwiązanie to ma wiele korzyści nie tylko finansowych, ale także ekologicznych. Fotowoltaika to odnawialne źródło energii, które nie emituje żadnych zanieczyszczeń i zmniejsza emisję dwutlenku węgla.

Fotowoltaika Rzeszów, a korzyści finansowe

Wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w Rzeszowie czy Krakowie, jako źródła energii dla domu, pozwala ograniczyć rachunki za prąd do absolutnego minimum. Często udaje się zredukować koszty wręcz do zera. Dzięki takiemu rozwiązaniu masz stały i darmowy dostęp do energii elektrycznej i nie musisz się już martwić opłatami.

Mimo, że instalacja paneli jest dość kosztowna to, biorąc pod uwagę opłaty za prąd, inwestycja ta zwróci Ci się bardzo szybko. Często ma to miejsce w przeciągu kilku lat. Natomiast za maksymalny okres zwrotu z inwestycji uznaje się okres ok. 7 lat.

Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej, zostaniesz uniezależniony od podwyżek w cenach za prąd. Brak opłat za energię elektryczną sprawi, że wszelkie podwyżki w cenach, które – jak wiadomo zdarzają się często – nie będą Ci już spędzać snu z powiek. Wszelkie wzrosty cen już nie będą mogły Cię zaskoczyć.

Programy wsparcia jako zwiększenie opłacalności fotowoltaiki w Małopolsce i na Podkarpaciu

Jako posiadacz instalacji fotowoltaicznej otrzymasz wsparcie finansowe. Możesz skorzystać z ulgi podatkowej lub z dotacji na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. To z kolei przyspieszy zwrot całej inwestycji. Najpopularniejszym programem wsparcia jest rządowy “Mój Prąd”. Jednak chcąc zakupić panele fotowoltaiczne w Rzeszowie czy Krakowie możesz również skorzystać z licznych programów lokalnych.

Wbrew krążącym opiniom, fotowoltaika jest opłacalna również zimą. Mniejsza ilość padających promieni słonecznych sprawia, że produkcja energii jest trochę mniejsza, ale za to temperatura panująca w okresie jesienno-zimowym sprawia, że ogólna sprawność paneli fotowoltaicznych zimą bywa nawet lepsza niż latem! Dodatkowo, w lecie wytwarza się nadwyżki energii, którą można z powodzeniem używać w okresie zimowym dzięki magazynom energii.

Wiele korzyści przemawiających za tym rozwiązaniem doprowadziło do tego, że panele fotowoltaiczne na Podkarpaciu są ostatnio bardzo popularne. Południowa Polska to miejsce, które dzięki stosunkowo dobremu nasłonecznieniu gwarantuje efektywną pracę paneli fotowoltaicznych przez cały rok.

Najwyższej jakości panele fotowoltaiczne