Fotowoltaika – porównanie warunków umów dzierżawy

W ostatnim czasie właściciele nieruchomości, na których możliwa jest budowa farm fotowoltaicznych dostają mnóstwo ofert wydzierżawienia nieruchomości. Otrzymują oni często nawet kilka ofert oraz kilka wzorów umów dzierżawy nieruchomości pod elektrownie fotowoltaiczne. Stają przed dylematem, z którym inwestorem zawrzeć umowę dzierżawy nieruchomości pod elektrownię fotowoltaiczną. Stawki oferowanych czynszów dzierżawy są dosyć porównywalne, więc wybór nie zawsze jest łatwy.

Fotowoltaika to proces, dzięki któremu możliwe jest wytworzenie energii elektrycznej z bezpłatnego źródła, jakim jest promieniowanie słoneczne. Obecnie fotowoltaika dynamicznie się rozwija, a słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie.

Jeżeli zdecydują się Państwo na zainstalowanie paneli fotowoltaicznych, warto na początku sprawdzić „reputację” oraz doświadczenie inwestora. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w poniższym artykule Umowa dzierżawy pod elektrownię fotowoltaiczną – na co zwrócić uwagę: https://rsplegal.pl/umowa-dzierzawy-pod-elektrownie-fotowoltaiczna-na-co-zwrocic-uwage/

Fotowoltaika – którego z inwestorów wybrać?

Powstaje jednak pytanie, jak działać jeżeli okaże się, że mamy kilku godnych zaufania inwestorów i kilka projektów umów dzierżawy do analizy. W takiej sytuacji proponujemy naszym klientom by jeszcze przed rozpoczęciem analizy umów dzierżawy sprawdzili, który z inwestorów oferuje najkorzystniejsze i najbezpieczniejsze warunki umowy dzierżawy nieruchomości pod elektrownię fotowoltaiczną. Oszczędzi to zarówno czas jak i pieniądze właściciela nieruchomości, która ma być przedmiotem umowy dzierżawy. Taki sposób postępowania znacznie skróci też proces negocjacji umowy dzierżawy pod elektrownię fotowoltaiczną.

Zestawienie podstawowych warunków umowy dzierżawy

Poniżej przygotowaliśmy zestawienie podstawowych warunków umowy dzierżawy pod elektrownie fotowoltaiczne, na które warto zwrócić uwagę. Zestawienie to zostało przygotowane na podstawie doświadczenia naszej kancelarii przy negocjacjach umów dzierżawy. Oczywiście zestawienie nie jest wyczerpujące i każdy z właścicieli nieruchomości na której ma powstać elektrownia fotowoltaiczna może dodać do niego kwestie, które są dla niego szczególnie istotne.

Fotowoltaika – negocjacje z inwestorem

Po otrzymaniu uzupełnionego zestawienia od zainteresowanych inwestorów można porównać kluczowe warunki dzierżawy nieruchomości pod elektrownie fotowoltaiczną, a następnie rozpocząć negocjacje z inwestorem, który oferuje najkorzystniejsze warunki umowy dzierżawy pod elektrownię fotowoltaiczną.

Nie trzeba będzie analizować kilku wzorów umów dzierżawy tylko będzie można skupić się na weryfikacji wzoru umowy dzierżawy pod fotowoltaikę od inwestora, który oferuje najkorzystniejsze warunki dzierżawy.

Radca prawny Kacper Skalski, szef działu energetycznego kancelarii Raczyński Skalski & Partners Radcownie Prawni Adwokaci spp, www.rsplegal.pl