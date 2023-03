Fotowoltaika – praktycznie i ekologicznie dla rolnictwa

Popularność systemów fotowoltaicznych dynamicznie rośnie, a energia słoneczna stanowi jedno z najważniejszych odnawialnych źródeł energii. Trudno się temu dziwić, bowiem…

Fotowoltaika posiada wiele zalet, o czym na własnej skórze przekonują się pracownicy firmy PROCAM Polska, zajmującej się doradztwem agronomicznym i dystrybucją środków do produkcji rolnej.

– PROCAM działa w polskiej branży rolniczej poprzez ponad stu doradców skupionych w sieci ponad dwudziestu pięciu placówek terenowych, które na co dzień odwiedzane są przez rolników – informuje Aleksander Grabowski – Kierownik Operacyjny PROCAM. Tak jak z rolnikami na co dzień dbamy o ich uprawy, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, tak w swojej działalności biznesowej kierujemy się troską i dbałością o środowisko naturalne, dlatego postanowiliśmy inwestować we własne mini elektrownie.

Jako pierwsze do użytku oddano instalacje w nowym magazynie PROCAM w świętokrzyskim Kurowie oraz w magazynie centralnym firmy w Czarlinie w województwie pomorskim, a docelowo w instalacje fotowoltaiczne będą wyposażane kolejne oddziały i sklepy na terenie całej Polski.

Fotowoltaika to bardzo szybki czas realizacji

Jak przekonuje Aleksander Grabowski, sam proces montażu instalacji na dachu magazynu, trwał około tygodnia po czym trzeba było poczekać na przyłączenie do sieci energetycznej i już można było dokonać rozruchu instalacji. Przedstawiciel PROCAM jako inwestora w ten rodzaj zielonej energii poinformował, że zwrotu z inwestycji spodziewa się w ciągu 1–1,5 roku. Dodatkowo inwestycja w fotowoltaikę pomoże w przyszłości we wprowadzaniu hybrydyzacji floty aut, którymi poruszają się doradcy agronomiczni oraz aut dostawczych.

Zalety systemów fotowoltaicznych

Warto podążać przykładem firm inwestujących w obniżanie obciążeń środowiska dzięki instalacjom korzystającym z energii słonecznej ponieważ niesie to za sobą wiele zalet takich jak:

– korzystny wpływ na środowisko, ponieważ instalacja nie emituje żadnych szkodliwych dla zdrowia substancji oraz pyłów;

– wykorzystanie niewyczerpywalnej energii, której moc z promieniowania docierającego w danej chwili do powierzchni Ziemi w skali roku znacząco przewyższa światową konsumpcję energii;

– łatwość obsługi instalacji fotowoltaicznej – produkcja energii i jej przesył są w pełni zautomatyzowane;

– niższe rachunki za prąd, ponieważ to inwestycja, która przez długie lata przynosić będzie zyski i oszczędności;

– większa niezależność od podwyżek cen energii – stajemy się w mniejszym stopniu zależni od dostawcy energii, a tym samym od rosnących na rynku stawek.

Warto dodać, że energia słoneczna, mierzona przy pomocy natężenia promieniowania słonecznego, dla Polski wynosi średnio 1000 kWh/m2. Świadczy to o fakcie, że zasoby słoneczne w naszym kraju są na porównywalnym poziomie jak w Niemczech, kraju będącym liderem w mocy zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w Europie.

Dzięki energii czerpanej ze Słońca jesteśmy w stanie ograniczyć nie tylko wysokość rachunków za prąd, ale także zapewnić wygodę i większe bezpieczeństwo dla pracowników, a także klientów.

